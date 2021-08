“La classe e l’umiltà non sono come gli interventi chirurgici”: Diletta Leotta nella bufera

Ha festeggiato in Sicilia i suoi 30 anni, ma Diletta Leotta non poteva immaginare che la festa si sarebbe trasformata in una vera e propria valanga pronta a travolgerla.

Si trova sempre un buon motivo per fare polemica. Se questa frase appare inattaccabile in generale, nell’epoca del web sembra esserlo divenuto ancor di più.

Alcuni personaggi poi sono vere e proprie calamite per le polemiche, tanto che, attorno a loro, la bufera imperversa anche quando le motivazioni sono semplicemente inesistenti.

Di questa categoria fa senza dubbio parte Diletta Leotta. Il volto del calcio firmato DAZN vive sotto una sorta di perenne lente d’ingrandimento, un occhio attento che segue ogni sua mossa pronto ad azzannare.

Al popolo del web del resto, si sa, non sfugge proprio nulla e così ogni foto, video, immagine o post condiviso dalla Leotta viene attentamente passato al setaccio.

Così è accaduto in queste ore per quanto riguarda le immagini della festa di compleanno della presentatrice. Diletta ha festeggiato i suoi trent’anni con una grande festa tenutasi presso la villa siciliana della sua famiglia. Un dettaglio però pare aver turbato la sempre implacabile opinione pubblica.

Anche voi avete notato qualcosa di… “particolare”?

Diletta Leotta travolta dalle polemiche

Diversi video e foto sono circolati sul web da ieri sera, tutti con taggato Diletta Leotta che, proprio nella notte di Ferragosto ha festeggiato i suoi 30 anni.

La Leotta è nata il 16 agosto ma ha pensato di anticipare un po’ le celebrazioni per ritrovarsi a mezzanotte con le persone a lei più care.

Abito mozzafiato, sandali mozzafiato e trucco e capelli mozzafiato ovviamente per la festeggiata che pare aver organizzato un vero e proprio sue party, carico di dettagli interessanti. Uno in particolare sembra però aver acceso le fantasie (e le malelingue) del popolo del web.

LEGGI ANCHE –> Avete visto la casa di Diletta Leotta? Ricchezza e lusso allo stato puro: ecco dove è

A bordo piscina si possono infatti notare tre ragazze con dei copricapi molto particolari, tre ragazze lampadario per così dire. Ma veramente Diletta Leotta ha pagato qualcuno per fare da “soprammobile” alla sua festa?

La cosa ha fatto storcere il naso a molti utenti sebbene il ruolo di queste ragazze presso la festa non sia stato ancora ben chiarito.

Diletta Leotta infatti non ha detto la sua sulla polemica sorta, anche se il web non ha mai smesso di inveire. Si legge infatti su Twitter:

“Per il suo compleanno, colei che ribadisce che la bellezza “capita”ingaggia delle donne per vestirsi da lampadario. Purtroppo la classe e l’umiltà non sono come gli interventi chirurgici, non puoi pagare per averle. #DilettaLeotta“

E ancora:

“Ciao, che lavoro fai?” “La donna- lampadario ai compleanni delle vip che fanno discorsi edificanti a Sanremo” #DilettaLeotta“

Una scelta fatta con leggerezza? Probabilmente e anche tanti occhi sempre puntati e pronti a cogliere ogni piccolo scivolone. In fin dei conti, come si dice sempre, è il prezzo della fama.