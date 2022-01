Vuoi una bella pelle a 50 anni? I due ingredienti essenziali nella skincare

Il tempo che passa sembra essere inflessibile eppure, ogni donna può rendere difficile la vita ai radicali liberi rallentando il processo di invecchiamento cutaneo. Se vuoi una bella pelle a 50 anni, ecco i due ingredienti che non dovrebbero assolutamente mancare nella tua beauty routine!

Le donne sono da sempre abituate a giudicare se stesse e a confrontarsi con le altre e ciò accade soprattutto quando si diventa mature. C’è chi invecchia più lentamente e chi invece palesa naturalmente i primi segni dell’età prima, ma il traguardo dei 50 anni è sicuramente un importante momento di bilancio, soprattutto per quanto riguarda lo stato della nostra epidermide.

Se si desidera avere una bella pelle a 50 anni, ci si deve per forza prendere cura di se stesse sin da giovane età, ma mentre su una pelle giovane, una skincare più o meno distratta può non rappresentare la differenza, per quanto riguarda la pelle matura può rappresentare la causa di un cedimento precoce, della presenza di macchie cutanee e di un colorito spento.

Pelle a 50 anni: la beauty routine semplice ed efficace da praticare ogni giorno

Ogni giorno ci si deve prendere cura del proprio corpo e anche della propria anima, e in molti casi una condizione influenza l’altra. Senza dubbio se si è in pace con se stesse anche il volto appare più radioso.

Per quanto riguarda la pelle, non sarà una quantità smodata di prodotti di bellezza a fermare il passare inesorabile del tempo, ma piuttosto la loro efficacia.

Si potrà praticare una beauty routine semplice:

1- Struccare perfettamente la pelle

Eliminare ogni traccia di makeup sarà fondamentale. Su una pelle matura sarà perfetta un’acqua micellare di quelle di ultima generazione con un formulazione bifasica.

2-Detergere l’epidermide

Dopo aver eliminato il trucco, si potrà procedere con la detersione della pelle del viso. Per una donna di 50 anni un olio detergente ricco e prezioso, sarà un prodotto perfetto. Anche un latte detergente eliminerà ogni traccia di impurità con delicatezza e senza stressare la pelle.

3-Tonificare

Come abbiamo precedentemente consigliato in un approfondimento dedicato al tonico viso, questo prodotto è indispensabile ad ogni età, per mantenere l’epidermide tonica, turgida ed elastica.

4-Applicare siero

Il siero viso è un prodotto fondamentale per le pelli più segnate, questo perché riesce a regalare al viso un trattamento d’urto e a ridonare alla pelle tutte le sostanze che con il passare del tempo vengono naturalmente perse.

5-Applicare crema viso

Dopo il siero, si potranno applicare una crema viso anti età da giorno e una da sera. Anche in questo caso, dovranno essere prodotti formulati per pelli mature.

6-Il contorno occhi

La zona perioculare molto delicata, dovrà essere trattata da trattamenti ricchi e nutrienti, perfetti per essere assorbiti in profondità donando allo sguardo una nuova freschezza.

Per una bella pelle a 50 anni ecco i due ingredienti che non dovrebbero mai mancare nei trattamenti di bellezza

Per chi vuol mantenere o ritrovare una bella pelle a 50 anni sono diversi i trattamenti di bellezza in commercio, molti dei quali anche con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Esistono però dei ‘punti di forza’ per un prodotto anti age che sono rappresentati dai principi attivi. Due tra gli attivi che non dovrebbero mai mancare nel trattamento della pelle matura sono l’acido ialuronico e il collagene.

Acido ialuronico

L’acido ialuronico è una sostanza naturalmente presente nel nostro organismo che però con il passare del tempo diventa meno presente. Questo ingrediente inserito nei trattamenti di bellezza dona una straordinaria idratazione in grado di regalare all’epidermide un aspetto più liscio e compatto, rendendo meno visibili i piccoli segni del tempo come le rughe.

Collagene

Anche il collagene viene prodotto naturalmente dal nostro organismo e ricopre una funzione strutturale per quanto riguarda la nostra pelle. Esso infatti regala un aspetto rimpolpato alla pelle, per questo quando si diventa donne mature, sarà un’ottima abitudine quella di utilizzare cosmetici o cosmeceutici arricchiti con collagene proprio perché se ne produce di meno.