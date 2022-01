Tagli capelli donne mature: i più belli del momento per ringiovanire!

Tagli capelli donne mature: come scegliere? Piccole astuzie per non sbagliare e sentirti più bella e sicura con un nuovo hair look. Scegli lo stile che più ti piace per ringiovanire.

Capita a tutte, prima o poi, di voler darci un taglio! Scegliere un nuovo hair look è il primo passo da fare per un cambio immagine di grande impatto. Sembra facile individuare il taglio giusto, quello che valorizzi al meglio il viso, addolcendolo quanto basta. Sembra, dicevo, ma non lo è!

C’è chi sceglie un hair look per seguire una moda o per copiare un’amica e chi, invece, vuole esternare un cambiamento interiore. Insomma, ci sono vari motivi che possono indurre a voler tagliare i capelli. Per fare la scelta giusta, è sempre bene farsi consigliare dal parrucchiere. Perché, un taglio sbagliato, può fare più danno che altro!

Le giovanissime hanno più voglia di sperimentare nuovi stili e sono disposte ad osare di più nel cambio look. Le donne mature, invece, sono un po’ più caute e desiderano soprattutto tagli di capelli comodi, pratici e facili da sistemare. Ma non mancano le eccezioni: c’è chi all’età di 50 anni porta con eleganza dei capelli lunghi come l’affascinante Jennifer Aniston.

Vediamo insieme quali sono i tagli più cool per le donne che hanno superato con orgoglio e disinvoltura gli ‘anta’. Obiettivo: ringiovanire!

Tagli capelli donne mature: dal bob corto al carré scalato, ad ognuna il suo

Tagli capelli per donne mature: c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Prima regola: individuare quello più adatto in base alla forma del viso. Ciò detto, per l’inverno 2022 tornano protagonisti alcuni tagli intramontabili.

Uno di questi è il carré scalato, amatissimo dalle over 40 e 50 in quanto comodo e facile da sistemare anche a casa. I parrucchieri, di solito, consigliano di accompagnarlo con una frangia sfilata. Questo taglio ringiovanisce non poco!

L’obiettivo del taglio corto è creare l’illusione di un volto ovale. Questa è infatti la fisionomia che meglio si abbina a un taglio che sfiora la mascella. Anche il bob è gettonatissimo tra le donne mature, in tutte le sue versioni: corto, medio o lungo, dritto oppure scalato, con o senza frangia. Victoria Beckham ha fatto di questo taglio la sua bandiera: assolutamente iconici i suoi hair look!

Il caschetto dritto, magari con frangia, è da evitare se i capelli sono troppo sottili. In questo caso, per sembrare più giovani, meglio puntare su un taglio scalato, per dare più volume alla chioma.

L’inverno 2022 segna anche un altro grande ritorno: quello del pixie cut in tutte le sue versioni, corto, medio o lungo. Questo taglio va bene sia per i capelli lisci che per quelli ricci, a patto che non siano troppo sottili, in modo da evitare l’effetto crespo. Si adatta bene a chi ha un viso ovale con dei tratti regolari. Il pixie cut è perfetto per ringiovanire!

Sfatiamo però un mito: non è vero che, dopo gli ‘anta’, i capelli lunghi non valorizzano. Molte attrici e soubrette sono la dimostrazione dell’esatto contrario. Pensiamo alla bellissima Pamela Prati, ex regina de ‘Il Bagaglino’, che non ha mai rinunciato alla sua chioma fluente. Un altro esempio è Jennifer Lopez che, a 52 anni, porta i capelli lunghi spesso raccolti in un elegante chignon alto e tirato.

Quello di Angelina Jolie, invece, è un lungo senza eccessi. Il taglio dell’attrice è paro e supera appena le spalle. Un hair look sobrio ed elegante perfetto per le donne mature che vogliono portare i capelli lunghi, ma senza appesantire troppo i lineamenti.

Tutte le donne che hanno superato gli ‘anta’ devono fare i conti con i capelli bianchi. Per quanto la moda del momento sia quella di sdoganarli in pubblico, c’è chi preferisce nasconderli con la tintura. Ecco 7 colorazioni che ringiovaniscono davvero:

strawberry blonde;

castano chiaro;

riflessi color caramello su castano scuro;

biondo con radici più scure;

pink champagne;

caramel highlights;

broomstick Blonde.

Se hai superato gli anta e cerchi un nuovo hair look, ora hai vari spunti a cui ispirarti. L’importante è scegliere uno stile che valorizzi non solo i lineamenti ma anche la tua personalità.