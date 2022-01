É stata la “Ciociara” di Avanti un altro: oggi è diventata mamma

Ha conquistato il pubblico di canale 5 indossando i panni della “Ciociara” di Avanti un altro: oggi è una giovane e bellissima mamma.

Avanti un altro, il game show ideato e condotto da Paolo Bonolis, è tornato in onda su canale 5 con una nuova edizione e tanti, nuovi personaggi che rendono divertente l’atmosfera e mettono alla prova i concorrenti con le proprie domande. Sin dalla prima edizione, i personaggi del Minimondo hanno fatto breccia nel cuore del pubblico di canale 5. Tra questi c’è sicuramente la “Ciociara” che, con il suo accento e la sua spiccata simpatia riusciva a strappare un sorriso i telespettatori.

Ad indossare i panni della Ciociara era la giovanissima Alessia Macari. Classe 1993, Alessia Macari è nata a Dublino e, in Irlanda, trascorre la maggior parte della sua infanzia. Dopo quale anno, decide di tornare in Italia trasferendosi nella terra della sua famiglia, precisamente a Casalvieri, in provincia di Frosinone. Comincia, così, a lavorare nel mondo dello spettacolo e, dopo il successo ottenuto con Avanti un altro, diventa concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip che poi vince. Cosa fa oggi, dunque, Alessia Macari? Andiamo a scoprire tutto.

Alessia Macari, da Avanti un altro alla gioia più grande

In Italia, Alessia Macari ha trovato non solo il successo, ma anche l’amore. Dopo la vittoria del Grande Fratello Vip, fatale è stato l’incontro con il calciatore Oliver Kragl che ha sposato il 12 giugno 2019. Un grande amore che è stato coronato non solo dal matrimonio, ma anche dalla gioia più grande per una coppia innamorata.

Alessia Macari, infatti, è diventata mamma per la prima volta di una bambina. Ad annunciare la nascita della piccola è stata proprio l’ex protagonista di Avanti un altro con la foto che vedete qui in alto. La mano di mamma Alessia e papà Oliver sono posate sulla piccola Nevaeh che ha già conquistato tutti.

“Ciao a tutti!

Io mi chiamo Nevaeh Kragl. Il mio nome si pronuncia NE-VE-AH. (Letto al contrario si legge HEAVEN…che tradotto dall’inglese e’ “paradiso” ). Sono nata il 14/01/22 e peso 3.470kg .

Adesso sono felice perché finalmente sono tra le braccia dei miei genitori (loro dicono che sembro una piccola polpetta ).

Mamma e Papà vi ringraziano tantissimo per tutti i messaggi, mamma adesso ha bisogno di riposare, ma appena starà meglio si farà sentire. Adesso ci godiamo solo questi momenti bellissimi finalmente tutti e tre insieme”, ha scritto mamma Alessia.

LEGGI ANCHE —> “Dopo 10 anni insieme ci separiamo”: l’amata coppia vip lo annuncia così

Tanti i commenti di amici e fan tra i quali spicca anche quello di Laura Freddi che ha condiviso con Alessia l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip.

LEGGI ANCHE —> Paola Barale prima e dopo la chirurgia: com’era e com’è

Una gioia indescrivibile, dunque, per la Ciociara di Avanti un altro che continua ad essere amatissima dal pubblico.