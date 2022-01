Labbra rimpolpate in pochi minuti? L’eccezionale ricetta fai da te

Se le vostre labbra vi sembrano sempre troppo fine e volete regalarvi un effetto ‘pump’ almeno per qualche ora, provate questa portentosa ricetta fai da te che vi donerà labbra rimpolpate in pochissimi minuti.

Si sa, la scelta giusta per ognuna di noi sarebbe quella di amarci per come siamo e fare di ogni nostro piccolo difetto un particolare da esaltare, un qualcosa che ci rende unico.

Dopo avervi regalato i consigli giusti per valorizzare le labbra fine e piccole, vogliamo lanciarvi un ancora di salvezza se proprio volte delle bellissime labbra rimpolpate magari in vista ad un evento importante o ad un appuntamento romantico.

Labbra rimpolpate, belle e sane: ecco come prendercene cura tutti i giorni

Le labbra, soprattutto durante la stagione invernale subiscono molto stress e appaiono spesso screpolate e nel caso peggiore anche con piccoli taglietti.

Inutile sottolineare quanto utile e fondamentale sia l’utilizzo di un burro di cacao protettivo ed idratante ogni giorno. Uno stick labbra andrebbe sempre portato con se e applicato anche sotto il rossetto, avendo cura di farlo qualche minuto prima del makeup permettendo alle labbra di assorbirne i principi attivi.

Via libera dunque a tutti i burri vegetali e agli oli preziosi per la pelle e a trattamenti d’urto a base di questi rimedi naturali. Una coccola molto efficace per le labbra secche sarà quella di applicare del burro di cocco o di karité sulle labbra alla sera prima del riposo notturno. Al mattino i risultati saranno immediatamente visibili e le labbra appariranno morbide, idratate e soprattutto riparate.

Un altro trattamento che non dovrebbe mai mancare per la bellezza ed il benessere delle nostre labbra è lo scrub. Esfoliare le labbra aiuterà il naturale rinnovamento cellulare e le renderà lisce e vellutate. Un trattamento settimanale basterà a mantenere labbra bellissime e come vedremo, lo scrub che si potrà preparare in casa con ricette semplici, potrà essere arricchito di ingredienti che regalino loro un nuovo aspetto.

Volete delle labbra rimpolpate all’istante? Ecco lo scrub fai da te che vi conquisterà!

Sognate delle labbra carnose ma non cercate l’effetto permanente del ‘ritocchino’? Questo scrub naturale è la ricetta di bellezza giusta per voi, un trattamento che vi regalerà labbra rimpolpate all’istante!

Seguendo il video tutorial potrete preparare un esfoliante labbra nutriente, emolliente, idratante e rimpolpante. L’ingrediente segreto? Il peperoncino!