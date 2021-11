Trucco labbra sottili: per amarle proprio così come sono!

Il trucco per le labbra molto sottili è considerato da molte donne una sorta di trucco correttivo per “labbra sbagliate”. Questa tipologia di labbra al contrario regalano sensualità e femminilità non meno di quelle carnose. Scopriamo come truccarle e le dive del cinema che ne hanno fatto un punto di forza del loro fascino.

Se avete le labbra sottili sapete bene cosa significhi scontrarsi ogni giorno con questa caratteristica senza riuscire ad amarla e tentare di correggerla con il makeup o nei casi più estremi con pratiche più invasive come la chirurgia o il microblanding.

Avere le labbra sottili dovrebbe essere invece un vezzo tutto da sfoggiare ed esaltare con il giusto makeup. Sono molte le dive del cinema che hanno deciso di tenere le loro labbra sottili senza ritoccarle in nessun modo. Scopriamo qualche piccolo consiglio di makeup per labbra sottili e qualche immagine che regalerà tanta autostima anche a chi non ha labbra come Angelina Jolie!

Trucco Labbra sottili: i consigli per esaltarle in modo perfetto!

Se avete labbra fine potrete davvero permettervi qualsiasi tipo di rossetto, anche i colori più forti o vivaci su di voi appariranno sempre raffinati e mai volgari.

Che siano lipstick cremosi, rossetti opachi o super gloss le labbra fine, piccole e sottili potranno davvero sfoggiare dei sorrisi colorati in pieno mood con le tendenze attuali.

Una volta appurato che anche un bel rossetto rouge noir potrà essere applicato su labbra fine senza destare critiche, ecco qualche consiglio per coccolare le labbra sottili e truccarle in modo impeccabile!

1- Esfoliare le labbra

Esfoliare le labbra sottili con uno scrub delicato sarà un’azione fondamentale per averle lisce e vellutate. Lo scrub è tra l’altro uno dei segreti naturali per regalare un poco di volume alle labbra.

2- Idratare le labbra

L’idratazione è essenziale per la pelle in generale e per tutte le tipologie di labbra, che siano sottili o carnose. Applicare un burro di cacao durante il giorno e prima del makeup e magari un lip oil come trattamento notturno sarà un’ottima scelta per avere una bocca perfetta da baciare!

3- Attenzione al contorno labbra

Le labbra sottili in moltissimi casi necessitano di definizione per quel che riguarda il contorno. Per mantenere la loro caratteristica principale senza snaturarle come si fa spesso eseguendo un over lips makeup, si potrà tracciare il contorno labbra mantenendosi sulla linea naturale avendo cura di definire bene gli angoli superiori che formano l’arco di cupido e gli angoli della bocca con molta precisione.

4- Meglio curare la base makeup

Le labbra fine e sottili, al contrario di quelle carnose, saranno sottoposte alla salivazione in modo più importante, questo perché essendo fine, parlando o anche durante un pasto saranno bagnate quasi per intero, al contrario di quelle carnose i cui contorno restano sempre preservati nel caso in cui si parli, si mangi o si beva.

Alla luce di questo sarà un’ottima scelta applicare sempre una base colore sotto il rossetto, come una matita labbra o anche dei rossetti a lunga durata come le tinte labbra.

5- Utilizzare un pennellino specifico

Applicare il rossetto sulle labbra sottili, sarà più confortevole utilizzando un pennellino specifico, in questo modo si potranno applicare anche rossetti molto colorati senza paura di creare antiestetiche sbavature.

Sulle labbra sottili si potranno davvero stendere diverse tipologie di rossetto, i nude, i gloss trasparenti e anche i cremosi, ma i lipstick che esalteranno al meglio questa tipologia di labbra saranno quelli intensi e vivaci sia opachi che lucidi.

Labbra sottili e dive del cinema: ecco le donne più ammirate che ne hanno fatto un vanto!

Scopriamo tutte le dive del cinema e dello spettacolo che hanno fatto delle loro labbra fine un sorriso denso di fascino che ha letteralmente conquistato il mondo!

Keira Knightley e Jennifer Aniston

Emma Watson e Heidi Klum

Kate Hudson e Kirsten Dunst

Dopo aver ammirato tutte queste donne bellissime con le labbra sottili, non potrete che innamorarvi del vostro sorriso e vezzeggiarvi con tanti rossetti colorati!