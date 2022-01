Matilde Gioli: dal terribile dolore all’amore per il fidanzato, 5 curiosità da scoprire

Matilde Gioli è una delle attrici più amate nel panorama italiano, ma credi davvero di conoscere ogni cosa sul suo conto? Ecco 5 cose che probabilmente non sai sulla tua beniamina.

Matilde Gioli è senza dubbio una delle attrici più apprezzate del piccolo e grande schermo nostrano e è pronta a tornare in onda con le nuove puntate della fiction di successo Doc – nelle tue mani, al fianco di Luca Argentero, protagonista della serie.

Matilde in poco tempo è riuscita a fare breccia nel cuore dei suoi fedeli sostenitori che, nonostante lei sia una persona molto riservata, sono convinti di sapere tutto sul suo conto, ma è davvero così? Spesso, infatti, si confonde l’attore con il personaggio e viceversa. Per questo motivo abbiamo scovato ben 5 curiosità su Matilde Gioli di cui probabilmente non sei a conoscenza. Pronto a scoprire tutto quello che avresti voluto sapere sulla tua beniamina? Vediamo insieme quanto ne sai su di lei!

5 cose che probabilmente non conosci su Matilde Gioli

Matilde Gioli in pochissimo tempo è riuscito a farsi conoscere ed apprezzare non solo dal pubblico del piccolo e grande schermo, ma anche dagli addetti ai lavori che sempre più spesso la scelgono per i propri lavori. Ma sapevi che quello adottato non è il suo vero cognome? Ebbene sì, l’attrice ha scelto di utilizzare il cognome di sua madre. All’anagrafe, infatti, il suo nome è Matilde Lojacono.

Purtroppo suo padre non c’è più e l’attrice ha sofferto molto a causa della sua scomparsa. Tant’è che durante il corso di un’intervista rilasciata al magazine Grazia, ha raccontato per la prima volta come la malattia lo abbia consumato e di come anche lei ci abbia sofferto, considerando che all’epoca aveva poco più di 20 anni. Quello che l’ha fatta soffrire è stato anche sapere che i suoi fratelli più piccoli se lo sono goduto poco e crescere senza un padre è stata dura. Per questo motivo tende a non pensarci, anche la mancanza è troppa.

Passiamo ora ad un aspetto della sua carriera, come ben saprai Matilde è una bravissima attrice, ma eri a conoscenza che ha iniziato questo percorso quasi per caso? Il regista Paolo Virzì stava girando Il Capitale e lei si è candidata come comparsa. Lui l’ha subito notata e ha deciso di offrirle un ruolo e diremmo che mai scelta fu la più giusta.

Oltre alla recitazione, una delle sue grandi passioni riguarda l’acqua. Ovvero l’attrice pratica da qualche tempo il nuoto sincronizzato. In modo da poter allenare sia la sua mente, attraverso l’arte della recitazione, ma anche il suo corpo grazie a questo sport che è riuscita ad appassionarla. L’ultima curiosità sul suo conto, invece, riguarda la sfera privata della sua vita. Fino a qualche tempo fa si mormorava fosse felicemente fidanzata con Matteo, un operatore finanziario, ma qualche tempo ha dichiarato di essere single. E’ la verità o intende tutelare la sua vita privata?

Queste sono le 5 curiosità su Matilde Gioli di cui probabilmente non eri a conoscenza.