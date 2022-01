Kate Middleton, l’amatissima duchessa di Cambridge, ha da poco spento la sua 40esima candelina, ricevendo gli auguri non solo da parte dei reali ma tutto il popolo britannico (e non). Recentemente, però, è accaduto un imprevisto che ha costretto Kate a prendere una decisione poco piacevole. Ecco la batosta che ha dovuto subire Kate Middleton.

Kate Middleton ha da poco compiuto 40 anni, celebrando l’evento con una magnifica sessione fotografica realizzata dal famoso fotografo di moda Paolo Roversi. Un recente accaduto ha però lasciato l’amaro in bocca alla bella duchessa di Cambridge. Ecco cosa è successo.

Kate Middleton: la batosta che ha rovinato il suo compleanno

Pare che la duchessa di Cambridge non abbia potuto festeggiare in gran stile il suo compleanno a causa di suo marito William.

Il Covid 19 ha sicuramente messo i bastoni tra le ruote a Kate, che ha dovuto festeg giare il compleanno tra pochi intimi ad Anmer Hall per evitare il contagio e gli assembramenti. Reali o no, per ridurre il rischio di contagio l’invito è di evitare gli assembramenti. Non è stato però solo il Covid la ragione di questi scialbi festeggiamenti.

Pare che la ragione principale sia l’imminente compleanno del principe William: anche lui, infatti, a giugno compirà 40 anni. Secondo il Sun, i veri e grandi festeggiamenti sono stati posticipati per un altro motivo.

Secondo il Sun, l’intenzione dei Reali sarebbe quella di celebrare i compleanni dei due coniugi direttamente a fine giugno, in modo da evitare grandiosi festeggiamenti per Kate che potrebbero sminuire il compleanno dl futuro re d’Inghilterra.

Kate sarà quindi costretta a festeggiare il suo compleanno con ben sei mesi di ritardo. D’altronde, non a caso le è stato conferito l’appellativo Waity Katie: la pazienza di sicuro non le manca!