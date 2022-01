Per Kate Middleton un 2022 speciale: l’importante traguardo

Nel 2022 Kate Middleton raggiungerà un traguardo molto speciale, un momento di passaggio nella vita di ogni donna ma anche (forse soprattutto) nella vita della futura Regina d’Inghilterra.

Nel corso della sua vita a corte Kate Middleton ha dimostrato di avere la stoffa necessaria a reggere la pressione dei media delle proprie responsabilità di madre ma anche della propria funzione istituzionale.

Amatissima dai sudditi britannici ma anche da tutti coloro che collaborano con la famiglia reale o ne fanno parte direttamente, Kate è uno dei membri più popolari della Royal Family.

Per un (breve)periodo di tempo la stella di Kate sembrava essere offuscata da un altro astro nascente della Famiglia Reale, quello della bellissima e famosissima Meghan Markle.

Come tutti sanno, però, la Duchessa di Sussex ha preso la sua strada nel corso del 2020 e, insieme al marito Harry, ha deciso di lasciare definitivamente i doveri e la vita di corte per dedicarsi ad altri tipi di attività oltre oceano.

Oggi Kate è in tutto e per tutto la primadonna della Famiglia Reale dopo la Regina ma, come è successo già in passato, un momento estremamente speciale per lei potrebbe essere rovinato da coloro che sembrano avere come unico obiettivo quello di renderle la vita difficile.

I 40 anni di Kate Middleton e il rischio di una “pugnalata alle spalle” da parte di Meghan

Nel 2020 la Contessa di Cambridge ha compiuto 38 anni. Nata nel 1982, Kate ha sempre festeggiato il proprio compleanno con molta discrezione, semplicemente pubblicando una fotografia speciale sul profilo Instagram ufficiale dei Duchi di Cambridge.

Anche sul profilo ufficiale della Royal Family in genere si rende omaggio alla Duchessa con un ritratto fotografico. Il problema però è che nella comunicazione il tempismo è tutto.

Due anni fa infatti Harry e Meghan scelsero proprio il giorno del compleanno di Kate per annunciare la Megxit.

Si trattò proprio di un colpo scorretto, poiché ovviamente guastò l’umore di tutti i membri della Famiglia Reale mettendoli in una posizione poco adatta ai festeggiamenti.

Quest’anno però i 40 anni di Kate Middleton sono un’occasione importante, un età che rappresenta la piena maturità di una donna. Per questo motivo è lecito credere che la Regina Elisabetta farà di tutto per proteggere e celebrare Kate com’è giusto che sia.

Del resto, anche se è nata borghese, e senza sangue blu, Kate Middleton ha dimostrato di avere la forza, l’empatia ma soprattutto l’equilibrio per essere una delle più grandi e più amate Regine del futuro.

Come se non bastasse, la moglie di William è anche dotata di grande sensibilità e abilità artistica. Lo ha dimostrato in passato, diventando di fatto la fotografa ufficiale della sua famiglia e recentemente suonando il piano durante il concerto di Natale.

La sua eleganza e la sua capacità di non rubare la scena al cantautore che stava accompagnando è stato considerato uno dei momenti più belli della vita da reale di Kate Middleton. La Duchessa ha dimostrato, infatti, di saper stare sotto i riflettori ma di non avere il bisogno di tenere tutte le luci su di sé come ha tentato di fare Meghan Markle in più di un’occasione, soprattutto durante la gravidanza.

