La Megxit fu colpa della Regina Elisabetta? Rivelazione sconvolgente

Secondo coloro che seguono la Famiglia Reale la Megxit addolorò la Regina Elisabetta, che dovette rinunciare ad avere vicino il suo nipote preferito.

Stando a quanto emerge da recentissime rivelazioni, però, fu proprio un particolare comportamento della Regina a scatenare la reazione di Harry e Meghan e condurre indirettamente alla loro uscita dalla Famiglia Reale britannica.

Quando Harry e Meghan si sposarono il loro matrimonio fu definito come uno dei grandi eventi del secolo, inferiore a livello di prestigio solo a quello di Carlo e di Diana e a quello di William e Harry.

Il motivo è molto semplice: William e Harry sono due personaggi estremamente amati a causa della loro tristissima storia familiare e naturalmente a causa del terribile destino che capitò alla loro madre Diana.

Per questo motivo milioni di persone osservarono con la massima attenzione tutto quanto accadde durante la celebrazione delle loro nozze e, in particolare, l’atteggiamento della Regina durante la funzione.

Non fu difficile notare che, in quella storica giornata di Maggio 2018, la Regina Elisabetta avesse un’espressione terribile e che guardasse in maniera cupa e piena di disappunto verso l’altare dove Meghan sorrideva soddisfatta.

Già da allora qualcuno cominciò ad affermare che in realtà The Queen non vedeva affatto di buon occhio il matrimonio di suo nipote con l’attrice straniera, ma si trattò soltanto di voci.

Perché allora oggi si afferma che Elisabetta II abbia avuto indirettamente un ruolo cardine nella Megxit?

La Megxit fu colpa della Regina Elisabetta?

Recentemente è uscito un libro intitolato Brothers and Wives – Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan. Il libro è dell’autore Christopher Andersen e ha fatto molto scalpore poiché si proponeva di indagare più a fondo possibile nei rapporti privati tra i “magnifici quattro” della Famiglia Reale.

Secondo l’autore, che si è documentato in maniera approfondita prima di riportare in un libro la sua versione della storia, la Megxit fu “decisa” anche da un comportamento della Regina Elisabetta.

Quando la Regina pronuncia i propri discorsi alla nazione, sulla sua scrivania oppure alle sue spalle sono sempre presenti oggetti e fotografie significative. Tra queste fotografie ci sono solitamente quelle degli altri membri della Famiglia Reale, e soprattutto di coloro che hanno avuto una relazione con il tema di cui la Regina sta parlando.

Si tratta di segnali molto sottili ma molto chiari, come quello relativo alla spilla a forma di farfalla legata alla fotografia che Elisabetta II aveva dietro di sé in uno dei suoi ultimi discorsi.

In genere però sulla scrivania di Sua Maestà campeggiando le foto dei nipoti, le persone che più di ogni altra abitano il cuore di Sua Maestà.

Secondo Cristopher Andersen il “dramma” si compì nel 2019 e aveva come protagoniste proprio le fotografie sulla scrivania di Elisabetta.

All’epoca la sovrana d’Inghilterra si accingeva a pronunciare il suo discorso alla nazione in occasione del Natale e tutti si aspettavano che accanto a lei ci fossero le fotografie della sua numerosa famiglia al completo.

Secondo Andersen, però, quel giorno la Regina Elisabetta fece rimuovere la foto di Harry e Meghan dal gruppo delle altre, facendo in modo che non venisse inquadrata.

Secondo quanto riportato dall’autore del libro Sua Maestà mantenne accanto a sé solo le foto delle altre coppie reali: ovviamente Carlo e Camilla, William e Kate. Un altro posto speciale era riservato a Giorgio V, padre di Elisabetta e al Principe Filippo, che al tempo si era già ritirato dalla vita pubblica ma godeva ancora di buona salute.

Pare che questo sottile ma importantissimo gesto simbolico abbia convinto definitivamente Harry e Meghan che fosse necessario tagliare tutti i ponti con la famiglia reale, poiché era chiaro che il capo famiglia, nonché il Capo di Stato della Nazione, non li considerava più i benvenuti.

Pochissimi giorni dopo, cioè l’8 Gennaio 2020, Harry e Meghan lasciarono ufficialmente tutti i loro doveri reali trasferendosi successivamente fuori dal Regno. Che la Regina sapesse già le loro intenzioni e volesse evitare di confondere i sudditi? Oppure è stato davvero un chiaro invito a levarsi di torno il più velocemente possibile?

