Le migliori App motivazionali che ti migliorano la vita

Le App motivazionali da scaricare sul proprio smartphone: migliorano l’umore, la giornata e persino la vita. Ecco quali scegliere

Come ben sapete, esistono svariate app da scaricare sui nostri smartphone e che ci permettono di fare qualunque cosa: dai to do list, al fai da te, all’accordare la chitarra.

Insomma esiste un applicazione proprio per tutto. Anche quella che ci aiuta ad affrontare le giornate, con idee per migliorare la nostra esistenza nel mondo e a darci una cerca carica di positivity che non fa mai del male.

Le migliori App Motivazionali da scaricare

Energia, carica, motivazione, determinazione: è quello che ti manca se fissi sempre tanti obiettivi ma poi non riesci a raggiungerli. O semplicemente hai bisogno di qualcuno che ti sproni e che ti aiuti in questo percorso in salita che è la vita.

Ecco alcune app ti possono aiutare! Scopriamo insieme la nostra selezione.

Fabulous Daily Routine Planner

Fabulous è tra le app motivazionali che ti aiutano a gestire la tua routine quotidiana. Pianifica per te le attività da svolgere durante il giorno, in base alle tue indicazioni, e ti ricorda cosa fare ora per ora.

L’applicaizione è molto semplice da usare infatti ti aiuta a tenere traccia dei progressi giornalieri e allo stesso tempo ti permette di inserire le tue nuove abitudini al fine di pianificare al meglio la tua daily routine.

Nata da un progetto della Duke University, una delle più prestigiose università degli Stati Uniti, Fabulous ha già aiutato centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo ad apportare piccoli cambiamenti per spingere la propria vita al livello successivo.

Goalmap

Goalmap è un’applicazione motivazionale che aiuta a definire e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati in ogni ambito della nostra vita.