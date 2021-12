Quali sono le migliori App to-do-list per organizzare la lista di cose da fare? Scopriamolo insieme in questo articolo

Le app per i to do list sono molto utili per stilare liste sulle cose da fare, per appuntarsi alcune note su consigli e suggerimenti o semplicemente per fare la spesa.

Negli store digitali ne esistono parecchi, noi abbiamo selezionato per voi le applicazioni che reputiamo migliori.

Non tutti possono permettersi una segretaria o un aiutante personale che tenga sotto controllo l’agenda degli impegni e che annoti tutto quello che ci può servire per una riunione o in un meeting importante. Le app to do list vengono in nostro soccorso quando non sappiamo come prendere appunti o dove segnare la lista delle cose da fare o della spesa.

Le migliori app per fare la lista delle cose da fare

In rete esistono dozzine di applicazioni per gestire la tua To Do List (la lista di attività da fare durante la giornata) alcune sono a pagamento, altre sono gratuite.

Le applicazioni To Do List è uno strumento semplice ed efficace per aumentare la tua produttività o quella del tuo gruppo di lavoro, ma, come tutti gli strumenti, è necessario conoscere appieno le sue funzioni e quali sono le regole basilari per una sua buona applicazione. e tue giornate, la To Do List ti permetterà di farlo.

Vuoi sapere proprio tutto sulle nuove app disponibili per il tuo telefono? Consulta a questo link l’archivio di Chedonna!

Trello

La prima app di cui voglio parlarvi per organizzare le liste di cose da fare è Trello. Trello è però molto di più di una semplice applicazione to do list. Infatti si tratta di un’app per gestire e organizzare progetti.

Quest’app riserva numerosi punti di forza: è sicuramente un applicazione completa e potente che permette di gestire team e progetti strutturati e complessi e gode di un’interfaccia facilitata su più livelli.

Todoist

L’applicazione Todoist ha come scopo quello di organizzare le tue liste di cose da fare e liberare lo spazio nella tua mente.

La mission dell’applicazione è proprio questa: ritrovare calma e chiarezza togliendo le attività dalla tua testa e mettendole nella tua lista (ovunque tu sia e da qualsiasi tipo di dispositivo).

Si tratta di un’app molto completa e funzionale che ha tra i suoi punti focali la possibilità di creare dei sotto task con liste e sotto liste da spuntare una volta raggiunti gli obiettivi; la funzione di copiare le liste, per spostarle rapidamente da una sezione a un’altra; le notifiche e/o email giornaliere che ti riassumono cosa hai fatto durante il giorno e cosa manca ancora da fare.

Any.do

L’ultima app di cui vogliamo parlarvi in questo articolo dedicato alle applicazioni per to do list è Any.do.

Si tratta di un’applicazione che punta molto sulla semplicità di utilizzo e che ha come caratteristiche l’essenzialità (nessuna sovrastruttura o cose inutili, l’app è stata ideata per fare to do list e questo fa). Inoltre, l’interfaccia permette un’ottima gestione e visione delle cartelle in cui inserire le liste. Una caratteristica particolare è la funzione Timer che ti permette di monitorare il tempo impiegato per effettuare o risolvere un task.