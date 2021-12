Anticipazioni Una Vita: colpo di scena tra Genoveva e Felipe

By

Una Vita anticipazioni: tutto quello che succederà nei prossimi episodi in onda dal 26 dicembre all'1 gennaio 2021

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni dal 26 dicembre all’1 gennaio 2022

Tutto quello che accadrà nelle prossime puntate di Una Vita, in onda dal 26 dicembre 2021 all’1 gennaio 2022.

Nelle prossime puntate della soap spagnola in onda Aurelio accetta la condizione di Marcos: Bacigalupe riprenderà i rapporti d’affari con don Salustiano a patto che Aurelio stia alla larga da Anabel. La ragazza approfitta dell’assenza dei genitori per invitare Miguel a casa sua.

In quell’occasione il giovane Miguel chiede ad Anabel di sposarlo, ma lei vuole più tempo per conoscerlo meglio; lui acconsente, ma in seguito i due hanno una discussione e Anabel sembra voler troncare la relazione.

Ramon e Carmen temono che Antonito abbia preso una sbandata per Natalia, ma il giovane Palacios confessa a suo padre il vero motivo per cui è così inquieto: gli è stato proposto di presiedere un’importante commissione parlamentare.

Proprio mentre Jacinto si rassegna a rinunciare alla carriera artistica, Servante lo informa che Portela, impressionato dalla tristezza della sua esibizione, vuole portarlo in Portogallo per sfondare come cantante di fado. Ringalluzzito dal sostegno della famiglia, Antonito decide finalmente di accettare l’incarico offertogli dal partito.

Genoveva Salmeron tornerà a fidarsi di Felipe che, a sua volta, annuncia di farle una proposta che lei non si aspetta di certo, ossia le propone di ripetere il loro viaggio di nozze e lei accetta con gioia ma, anziché tornare in montagna (dove era effettivamente avvenuta la luna di miele), decide invece di andare a Salamanca, per scongiurare il rischio che l’uomo ricordi dettagli compromettenti. Santiago ha preso informazioni sulla partenza della coppia. Che cosa avrà in mente di fare?