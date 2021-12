Anticipazioni Beautiful: una terribile scoperta, Thomas con le spalle al muro

Anticipazioni Beautiful: tutto quello che succederà dal 26 dicembre all’1 gennaio 2022. Novità per Thomas in arrivo

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

LEGGI ANCHE –-> Anticipazioni Beautiful: nessun clamoroso ritorno, la star della soap dice basta Beautiful anticipazioni: quello che succede dal 26 dicembre all’1 gennaio 2021

Anticipazioni Beautiful dalle puntate in onda dal 26 dicembre all’1 gennaio 2022. Liam scopre a casa di Thomas il manichino somigliante a Hope e gli chiede spiegazioni.

Arrivano le nuove anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda dal 26 dicembre all’1 gennaio 2022.

Liam scopre a casa di Thomas il manichino somigliante a Hope e gli chiede spiegazioni. Tra i due inizia una discussione che si animerà molto. Thomas si difende prima con le solite bugie e poi aggredendo verbalmente Liam.

Quando Liam se ne va, Thomas in preda ad una delle sue allucinazioni crede di sentire il manichino spronarlo ad uccidere Liam, ma riesce a resistere.

Hope, Liam e Steffy parlano in ufficio e Liam riferisce alle ragazze del manichino con le sembianze di Hope. Ma sia Hope che Steffy minimizzano la cosa, sostenendo che Thomas è cambiato davvero.

Hope si arrabbia con Liam che, preoccupato, le ha rivelato che Thomas è in possesso di un manichino con le sue sembianze e lascia la Forrester per andare da Thomas ad esprimergli la sua solidarietà. Ma poi rimane scioccata nel vedere quanto il manichino le assomigli.

Thomas mostra a Hope il manichino che lo ispira a disegnare gli abiti. Sa che può sembrare strano, specie per Liam, dato che il manichino è identico ad Hope, ma è intenzionato a restituirlo. Hope invece lo sprona a continuare.

Liam va da Finn chiedendogli di aiutarlo a far ragionare Steffy riguardo a Thomas. Ma il medico è indeciso e ritiene che sia proprio Liam, con la sua ossessione per Thomas, la causa di tutti i problemi.