Come addobbare la casa per Capodanno: ecco qualche spunto scintillante

Ecco alcune idee da cui prendere spunto per addobbare la casa a Capodanno: scopriamo come renderla scintillante in poche mosse.

Quest’anno, complice la pandemia, molti preferiranno trascorrere la notte di San Silvestro tra le mura domestiche in compagnia di pochi intimi. Una scelta dettata dall’attuale situazione epidemiologica che purtroppo in questi giorni sta diventando sempre più critica.

Se però non vogliamo rinunciare del tutto ai festeggiamenti possiamo sempre decidere di addobbare la nostra casa e trascorrere un Capodanno con i nostri cari gustandoci qualche buon piatto per il cenone.

Del resto nessuno ci vieterà di stare con la nostra famiglia, Covid-19 permettendo, e allestire qualche bell’addobbo in casa così da renderla scintillante per l’occasione. Scopriamo allora qualche idea da cui prendere spunto.

Ecco alcuni spunti per addobbare la casa a Capodanno

Sarà un Capodanno all’insegna della casa e di pochi intimi a causa della pandemia ma tutto questo non deve per forza scoraggiarci dal trascorrerlo in serenità creando un ambiente confortevole e al contempo anche adatto all’occasione.

La notte di San Silvestro infatti è sempre stata all’insegna di scintillio, luci, fuochi d’artificio, decorazioni luminose e così via. Ecco perché se lo trascorreremo in casa potremo prendere qualche idea per addobbare la casa in maniera adatta all’occasione.

Ad avere un ruolo centrale è sicuramente la tavola e qui occorreranno centrotavola, ma anche piatti, bicchieri e posate che richiamano colori di festa come l’oro, l’argento o il bronzo.

Inoltre si può arricchire la tavola con dei segnaposto creati per l’occasione, ma anche candele, o candelabri particolari, nastri, fiocchi e coriandoli da distribuire sulla tavola per creare quello scintillio tipico della notte di San Silvestro.

Non solo, tra gli elementi che possiamo utilizzare per abbellire la casa o quantomeno creare un’atmosfera allegra, gioiosa e di festa sono i palloncini rigorosamente a tema. Ad esempio si possono acquistare dei set appositi con su scritto: “Happy New Year” o “Buon Anno”.

Inoltre, per rendere la cosa ancora più “credibile” potremo acquistare dei cappellini e delle trombette da indossare allo scoccare della mezzanotte così da creare un’atmosfera che ricorda un po’ quella di carnevale.

Altro punto focale della serata e degli addobbi di Capodanno sono le luci. Possiamo attaccare ad esempio delle tende di lucine sia calde che fredde a seconda di come ci piacciono di più sulle finestre. Altrimenti possiamo mettere delle luci nei punti più strategici della casa.

Anche le piante possono fare la differenza a Capodanno e immancabile è il vischio. Un mazzo appeso sulla porta, oppure con un filo trasparente lo possiamo far scendere dal soffitto.

Non dimentichiamo infine la musica che farà da sottofondo all’intera serata. Scegliamo una colonna sonora adatta in base ai nostri gusti ma anche a quelli dei nostri familiari. Di sicuro puntare su qualcosa di gioioso e allegro sarà una scelta vincente.

Ed ora non resta che dare un’occhiata alla galleria qui sotto per prendere spunto e addobbare la casa in maniera perfetta per Capodanno.

