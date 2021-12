Le migliori App per accordare la chitarra, ecco quali sono

Accodare la chitarra con lo smartphone si può: ecco quali sono le migliori applicazioni negli store digitali, adatti ai chitarristi.

Accordare la chitarra è una delle prime cose che in assoluto bisogna imparare a fare per chi vuole avvicinarsi al mondo della musica e allo strumento musicale.

Tra metodi tradizionali e accordatori manuali, esistono anche gli accordatori digitali per chitarre! Sempre più utilizzati da professionisti e non, sono comodi e facili da usare…anche perché per usarli serve avere solamente lo smartphone!

Ecco i migliori negli store digitali.

Le migliori App per accordare digitalmente le chitarre

E’ possibile accordare la chitarra (ma anche altri strumenti) con lo smartphone. Alcune di queste app sono del tutto gratuite, altre a pagamento e altre ancora sono disponibili in versione light oppure completa. Vediamo quali sono le migliori.

Si tratta di strumenti molto utili che possono permetterti di riuscire nel tuo intento in maniera semplice e soprattutto senza perdere tempo.

GuitarTuna – Accordatore

GuitarTuna è un’accordatore semplice, veloce e accurato. Il top tuner per chitarra, basso, ukulele e gli strumenti a corda più suonati. Inoltre ad oggi registra oltre 20 milioni di download, e lo usano sia principianti che esperti.

Oltre alla versione gratuita potete scaricare quella Pro che prevede un abbonamento mensile. A livello di applicazione, GuitarTuna vi permette di accordare in modo standard ma anche in modo particolare come Drop D, per chitarre a 7 e 12 corde, aperte e così via. Non manca il metronomo e in generale l’app è di semplice utilizzo.

Nell’app sono presenti giochi per imparare gli accordi, basi musicali fornite di tablature e una funzione che permette di rimuovere il rumore ambientale che potrebbe interferire durante la pratica di accordatura.

Accordatore per Chitarra

L’app accordatore per chitarra ti aiuterà ad accordare la tua chitarra elettrica o acustica con estrema precisione e grande facilità. Sarà l’app stessa a determinare il grado di scostamento delle corde e a mostrarti la direzione verso cui regolarle.

Inoltre questa applicazione per accordare le chitarre comprende anche un diapason (generatore di toni da 1 hertz a 22050 hz) incorporato per effettuare un’accordatura di livello ancora più avanzato.

Molto utilizzata da insegnanti e studenti musicali di tutto il mondo.

Fender Guitar Tuner

Fender ha messo a disposizione la sua app per accordare la chitarra. Caratterizzata da un’interfaccia semplice, a disposizione del chitarrista ci sono 26 tipi di accordatura.

C’è una versione gratuita e una a pagamento. Per eseguire l’accordatura ci sono quattro modalità: