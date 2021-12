Una Vita anticipazioni: Anabel confessa tutto, Miguel sotto choc

Una Vita anticipazioni: tutto quello che succederà nei prossimi episodi. Miguel cederà ad Anabel e la ragazza confesserà tutto!

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Bellita muore ma Josè Miguel non si scompone

Nel salto temporale delle puntate italiane di Una Vita, i telespettatori verranno trasportati in una nuova storyline che avrà come protagonisti i membri del clan Dominguez.

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita nascerà un nuovoun triangolo amoroso che si protarrà per i prossimi mesi a venire. L’arrivo dello spietato Aurelio Quesada (Carlos De Austria) destabilizzerà infatti il rapporto nascente tra Miguel Olmedo (Pablo Carro) e Anabel Bacigalupe (Olga Haeke), dato che quest’ultima condividerà un passato piuttosto scomodo con il messicano.

Fin dalla sua apparizione Aurelio non si limiterà a minacciare soltanto Marcos (Marcia Alvarez) per spingerlo a continuare a fare accordi con il padre Salustiano, ossia il socio che il Bacigalupe aveva in Messico ma importunerà tutti gli abitanti di Acacias, inclusa la sua ex fiamma Anabel.

Infatti, durante la festa matrimoniale dello stesso Marcos e di Felicia Pasamar (Susana Soleto), il Quesada si renderà protagonista anche di uno scontro fisico con Miguel quando si rivolgerà ad Anabel in modo del tutto sgarbato.

Da un lato il litigio verrà immediatamente frenato dal Bacigalupe. Anche la sorella Natalia (Astrid Janer), rincarerà la dose. Nel bel mezzo di un dialogo, la ragazza farà infatti sapere a Miguel che Anabel, in passato, ha spezzato il cuore di tantissimi uomini.

L’Olmedo vorrà dunque vederci chiaro sui vecchi amori della sua fidanzata, ma la giovane saprà bene come arginare le sue domande, frenando la curiosità di Miguel. Per farlo, Anabel si mostrerà disposta a concedersi a lui. In cambio riceverà una proposta di matrimonio poiché l’avvocato non vorrà tradire la fiducia di Marcos e non se la sentirà di “non rispettarla”.

Tuttavia, grazie ad un salto temporale di alcuni mesi, che il Bacigalupe Senior avrà trascorso in Messico per gestire alcuni affari con Salustiano, emergerà che Miguel e Anabel hanno iniziato ad avere dei rapporti prematrimoniali, di cui l’Olmedo non sarà per niente orgoglioso visto che vorrà ad ogni costo sposare la sua amata per porre rimedio al “peccato”.