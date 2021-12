Anticipazioni Beautiful: Thomas fuori controllo, paura alla Forrester

Anticipazioni Beautiful: colpi di scena in arrivo per gennaio 2022! Thomas sarà fuori controllo e la paura dilagherà fra la famiglia Forrester.

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Nelle puntate in onda a gennaio 2022 ci saranno importanti rilevazioni e anticipazioni. Prima fra tutte, la pazzia di Thomas che sembra essere la principale causa di preoccupazione per la famiglia Forrester.

Le nuove anticipazioni per l’anno nuovo, esattamente per gennaio 2022, ci segnalano che la famiglia Forrester al completo sarà preoccupata su tutti i fronti per la salute mentale di Thomas. Il giovane perderà di nuovo la testa e ciò susciterà una reazione preoccupata anche di Liam.

Come ben sapete, nelle prossime puntate di Beautiful, Liam scoprirà il manichino di Hope nell’appartamento di Thomas e ne resterà subito senza parole.

Dunque allarmato della situazione e credendo che Thomas possa perdere nuovamente il controllo in seguito alla sua ossessione per Hope – chiederà maggiori informazioni e spiegazioni al giovane Forrester e ciò condurrà, inevitabilmente, a una lite violenta fra i due.

Thomas, furioso, si scaglierà contro Liam, paragonando lui, Steffy e Hope alle relazioni di suo padre Ridge con Brooke e Taylor.

Intanto Hope cercherà di aggiustare la situazione, ma non farà altro che peggiorarla. Ammetterà, infatti, di aver assunto lo stilista per disegnare la sua linea alla Forrester Creations – “Hope for The Future“ – e, contro il volere di Liam, andrà a visionare personalmente il manichino che la raffigura.

Si recherà nell’abitazione di Thomas, il quale condividerà con lei le sue preoccupazioni inerenti a Liam. In questa occasione, il Forrester cercherà di convincere la sua amata che Liam non è cambiato per niente e che vede in lui soltanto il male.

Ma non è tutto. Se da un lato Thomas cerca di convincere Hope della cattiveria di Liam; Liam dal suo canto si recherà in ufficio da Finn per ottenere il suo appoggio.