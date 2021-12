App di incontri, 10 parole magiche che attirano visitatori a non finire

Se aggiungerai queste 10 parole sul tuo profilo della app di incontri avrai molte più possibilità di essere contattata e notata.

Al giorno d’oggi molte persone utilizzano delle app di appuntamenti con la speranza di trovare un partner col quale coronare un sogno d’amore. In effetti è stato dimostrato scientificamente che gli amori che nascono sul web portano a matrimoni più felici.

Se anche tu sei iscritta ad una app di appuntamenti dovresti provare questo geniale metodo per attrarre molti più visitatori tra i quali potrebbe nascondersi il tuo uomo ideale. Il metodo è molto semplice, basta fare in modo che alcune parole magiche compaiano nel tuo profilo di presentazione.

App appuntamenti: gli uomini sono più attratti dalle donne che hanno questo profilo

Il modo migliore per valorizzarti su una app di appuntamenti è quello di essere il più sincera possibile. Più sarai fedele a te stessa più probabilità avrai di trovare una persona con la quale stare bene. Non scrivere di te cose non vere, ad esempio che non stai cercando una relazione stabile se è quello che in realtà vuoi.

La descrizione di te stessa dovrebbe essere quindi sincera e realistica, e nn è facile, inoltre dovrebbe contenere al suo interno 10 parole magiche.

Uno studio condotto dal sito Seeking.com ha rivelato che i profili che contengono le parole chiave che stiamo per svelarti attirano molti più visitatori. Sarà per ciò che queste parole hanno il potere di evocare che rendono chi le usa molto attraente.

Vuoi aumentare il numero dei tuoi potenziali partner? La vita ti sta dando un’occasione che dovresti assolutamente cogliere. Ecco le parole chiave delle quali non dovresti fare a meno:

“Viaggio”

“Sport”

“Comunicazione”

“Vino”

“Tacos”

“Passeggiata”

“Amante della buona cucina”

“Pizza”

“Cani”

“Concerti”

Le dieci parole che ti abbiamo appena suggerito sono quelle che lo studio definisce potenziali calamite per i visitatori.

Molte donne potrebbero avere esigenze alimentari diverse e quindi preferire questo secondo gruppo di parole, altrettanto magiche:

“Comunicazione”

“Yoga”

“Passeggiata”

“Cani”

“Viaggio”

“Amore”

“Vino”

“Vegano”

“Amante della buona cucina”

“Concerti”

Noi ti abbiamo fornito l’elenco potenziale ora sta a te combinare tutte queste parole e creare la tua personale descrizione che ti ricordiamo dovrebbe incuriosire e restare fedele alla tua personalità.

Usare queste parole ti renderà diversa e ti farà spiccare tra gli altri profili. A questo punto non c resta che augurarti buona fortuna e sperare per te in tanti prossimi incontri molto promettenti.