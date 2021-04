Ti sei sempre chiesto come comportarsi al primo appuntamento? Non preoccuparti: abbiamo un segreto da condividere che ti aiuterà tantissimo!

Si tratta di un modo di dire ma, come tutti i luoghi comuni, ha sempre un fondo di verità: sharing is caring (condividere vuol dire avere cura), no?

Eh sì, perché dopo mesi e mesi di pandemia (anni, potremo quasi dire), applicazioni e dating app, l’impossibile è accaduto: hai un appuntamento!

Non preoccuparti, abbiamo un segreto da condividere con te per affrontare questa prova nella maniera migliore.

Come comportarsi al primo appuntamento: il segreto è una mossa speciale

No, tranquillo, non parliamo di mosse fisiche (potresti essere anche un atleta olimpico ma non ti chiederemmo mai di fare la spaccata sul tavolo per dimostrare la tua bravura).

Arrivare ad un primo appuntamento è sempre spaventoso (diciamoci la verità) ma di certo, dopo un anno e passa di pandemia, ci sembra ancora più difficile.

Magari hai conosciuto qualcuno di speciale su Facebook Dating e ci hai parlato virtualmente per mesi (dopotutto, i nostri consigli sul dating online sono semplicemente perfetti).

Adesso, però, è arrivato il momento di incontrarvi per davvero (grazie riaperture) e non hai la più pallida idea di che cosa fare.

Certo, noi ti abbiamo già spiegato quali sono i cinque errori da non commettere mai quando ti trovi ad un primo appuntamento ma… come ci si comporta di fronte ad un’altra persona per la prima volta?

Onde smettere di perdere tempo con persone che poi non ci interessano davvero, GQUsa ha escogitato un metodo (quasi) infallibile per eccellere al primo appuntamento.

LEGGI ANCHE –> Perché sono ancora single? La scienza svela perché è così difficile trovare un partner a 30 anni

La soluzione? Una mossa speciale, che sia tua e solo tua, con la quale mettere in chiaro la questione fin da subito.

Eh sì, perché passati i 30 o, comunque, in piena pandemia ci siamo resi conto che non abbiamo più tempo da perdere ed è fondamentale arrivare subito al dunque.

Ma come fare?

La “mossa” per “vincere” al primo appuntamento

GQUsa consiglia di mettere a punto una mossa specifica per rendere il tuo primo appuntamento veramente perfetto.

Invece di condurre una lunga intervista alla persona che ti trovi davanti, con le solite domande su che musica ascolta e quali sia il suo rapporto con i social network, la soluzione sarebbe quella di sfoggiare immediatamente… le tue particolarità!

Il modo per comportarsi al meglio durante un primo appuntamento, infatti, sarebbe proprio quello di evidenziare, immediatamente, i propri lati più caratteristici.

Basta cercare di fare bella figura, nascondendo il più possibile le nostre “magagne“.

Aspetta, non ti stiamo suggerendo di presentarti in pigiama ed appena sveglio (ma se vuoi non ti fermeremo assolutamente) ma solo di pensare a quale sia “la tua mossa”.

LEGGI ANCHE –> Hai mai conosciuto un “wokefish”? Ecco chi è e perché dovresti evitarlo

Ti piace mangiare in puro stile Asterix e Obelix? Ordina l’hamburger più difficile da mangiare e vedi come reagisce la persona dall’altra parte del tavolo.

Sei un fan sfegatato del tuo cane? Fallo partecipare al primo appuntamento, senza vergognarti!

Sei ossessionato dai film Disney? Presentati pure con la tua maglietta della Sirenetta o usa tutte le canzoni che ti emozionano per esprimere i tuoi sentimenti.

Insomma, il consiglio sembra essere vecchio come il mondo: sii te stesso fino in fondo, dal primo momento, e guarda come reagisce la persona dall’altra parte del tavolo.

Sembrerà scontato ma, in realtà, al primo appuntamento capita spesso di “mentire” riguardo la tua vera personalità.

La vera “mossa” vincente, però, è mostrarsi da subito… per quello che sei!

Adesso quindi sai come comportarti al primo appuntamento: sii te stesso nella maniera più naturale (e particolare) possibile!

Vedrai che, comportandoti così, riuscirai a scremare immediatamente i possibili pretendenti dai… pesci lessi!