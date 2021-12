Le migliori applicazioni per il “fai da te”, ecco quali sono

Siete appassionati per il fai da te? Ecco le applicazioni più interessanti da installare al volo sul vostro smartphone!

Se sei un’appassionata per il bricolage e il fai da te in genere non devi assolutamente perdere questo articolo! Oggi parleremo delle migliori applicazioni per smartphone di fai da te.

La tecnologia anche in questo caso ci viene incontro. Infatti se hai bisogno di passare il tempo facendo qualche piccolo lavoretto oppure vuoi aggiustare quel vaso antico che il tuo gatto ha rotto, ecco le soluzioni a portata di app e di smartphone!

Le migliori app per il fai da te e per il bricolage

Quando si è in cerca di idee originali per arredare casa, prendere le misure degli ambienti, curare il giardino, ci si sente un po’ in difficoltà. La gestione della propria abitazione non è mai facile e richiede pazienza, cura e molta attenzione.

Per questo motivo, per rendere le vostre case più belle l’arte del fai da te può essere divertente e anche un modo per mettersi alla prova.

Creative Ideas – DIY & Craft

Per mantenere la vostra creatività viva e farla crescere tutti i giorni, la soluzione è Creative Ideas. L’app perfetta che fornisce nuove idee, consigli e molto altro per il fai da te.

si tratta di un’app molto dinamica che fornisce opportunità a chi ha talento e idee, ma non ha mai avuto la possibilità di esplorare la propria creatività. Puoi imparare ogni giorno dai consigli, dalle idee degli altri utenti, metterti alla prova e creare!

Sia che tu sia una schiava del fai da te o alle prime armi, è necessario avere tutta l’attrezzatura in casa per effettuare lavori di bricolage. Smart Tools, attrezzi utili ti viene incontro.

Quando abbiamo bisogno di rispondere ad alcuni dubbi o quesiti sulla gestione casalinga ci viene in aiuto quest’applicazione, che già dal nome fa intendere che è come avere una cassetta per il bricolage a portata di click.

Tra le sue funzionalità vi è quella che permette di misurare lunghezze, angoli, pendenze, dislivelli, altezze, larghezze, aree. Funge da bussola, lente d’ingrandimento e persino da torcia!