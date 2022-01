By

Harry e Meghan sono la coppia reale più discussa di sempre (dopo Carlo e Diana). I duchi di Sussex hanno di nuovo stupito tutti con l’ennesima decisione imprevista che cambia decisamente le carte in tavola. Ecco la scelta drastica di Harry e Meghan.

I duchi di Sussex sono davvero pieni di sorprese! Anche in questi primi giorni dell’anno hanno trovato il modo di far parlare di sé con una scelta drastica decisamente inaspettata. Ecco di cosa si tratta.

La scelta drastica di Harry e Meghan

Pare che Harry e Meghan non siano soddisfatti della loro splendida casa a Montecito, in California, e ne stiano cercando un’altra.

I duchi di Sussex vorrebbero vendere la loro villa di Montecito (che p stata la loro casa per soli 18 mesi) perché la posizione in cui si trova non li soddisfa pienamente. Ed è tutto dire, dato che la proprietà è circondata da un enorme parco con una grande piscina, un campo da tennis, un centro benessere, un cinema, una palestra e una sala giochi.

Si stima che il valore della villa sia di 12 milioni di euro, e i possibili nuovi acquirenti verranno selezionati con accuratezza in base a precisi requisiti economici. La casa richiede infatti un esborso notevole per quanto riguarda i costi di manutenzione.

Basti pensare che attualmente i due ex reali hanno come dipendenti un maggiordomo, uno chef, un autista, quattro domestiche, una babysitter, due giardinieri e un addetto alla piscina. I vicini di casa? Super celebs come Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres e Tom Cruise.

I due si starebbero quindi preparando a un nuovo trasloco. Intanto, a Londra si attende il loro maestoso ritorno in occasione del giubileo del prossimo giugno. Chissà cos’altro avranno in serbo i duchi di Sussex per i prossimi mesi!