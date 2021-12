Passatelli: tutti gli errori da non commettere quando li prepari in casa

I passatelli in brodo sono uno dei tipici piatti da consumare per il pranzo del primo dell’anno: scopriamo gli errori da non commettere quando si preparano in casa.

Alzi la mano chi non ha mai considerato i passatelli per il pranzo del primo dell’anno. Una pietanza confortante specie perché viene servita con un brodo di carne caldo ideale per riscaldarsi durante le fredde giornate invernali.

Si tratta di una tipica ricetta dell’Emilia Romagna ma che ormai viene consumata un po’ in tutta Italia. Per preparare i passatelli servono pochi e semplici ingredienti. Di sicuro si tratta di un pasto nutriente e genuino.

Uova, pangrattato e formaggio a cui poi si aggiungono un po’ di noce moscata o anche c’è chi mette una spolverata di scorza di limone. Per prepararli serve il cosiddetto ferro per i passatelli, altrimenti di può provare con uno schiacciapatate dai fori larghi. Anche se può sembrare una preparazione facile i passatelli possono nascondere alcune insidie quando si preparano. Scopriamo gli errori da non commettere.

Ecco gli errori da non commettere con i passatelli

Tipici della cucina povera, i passatelli sono una ricetta regionale ormai esportata in tutta Italia. Dal sapore genuino i passatelli sono un piatto nutriente e che, alla stregua di tortellini e cappelletti, viene servito anche per il pranzo del primo dell’anno.

Non solo, per le feste in generale si usa prepararli e se non volete acquistarli già pronti alla pasta fresca, o confezionati al banco frigorifero del supermercato, vi sveleremo quali sono gli errori da non commettere preparandoli in casa.

1) Sbagliare gli ingredienti. Pochi ma buoni, gli ingredienti dei passatelli infatti non sono tanti: uova, parmigiano o grana e pangrattato. C’è chi utilizza anche olio o burro ma la ricetta originale non li prevede. Al limite possiamo andare con gli aromi che non guastano. Ma tutto dipende dai vostri gusti. Sicuramente i migliori sono la noce moscata e la scorza di limone.

2) Non rispettare il riposo. Se vi è capitato di preparare i passatelli e poi di cuocerli subito nel brodo bollente senza aspettare i tempi di riposo probabilmente vi sarete ritrovati con una massa informe. I passatelli si sfanno e si sciolgono dentro al liquido. Un errore madornale. Ecco che allora bisogna tenere l’impasto almeno una mezz’ora in frigorifero prima di procedere a realizzarli.

3) Brodo con il dado. Fare un brodo che sia degno di questo nome è un passo fondamentale per ottenere anche una ricetta dei passatelli in brodo come si deve. Del resto se pensiamo che il brodo preparato con il dado abbia lo stesso sapore di quello fatto con la carne fresca, probabilmente non lo abbiamo mai assaggiato davvero. Dedicarsi allora alla preparazione di un brodo perfetto seguendo tutti i crismi del caso, ci permetterà anche di ottenere dei passatelli molto più buoni.

Bastano pochi accorgimenti per ottenere dei passatelli perfetti e squisiti da servire per le feste o da consumare per una cena confortante a casa. Ed ora non resta che dedicarci alla preparazione dei passatelli in brodo: ecco la ricetta per realizzarli perfetti.