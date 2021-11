Tutti gli errori da non commettere quando si prepara il brodo di carne

Preparare un brodo di carne secondo tutti i crismi può sembrare semplice eppure spesso di cade in banali errori: ecco tutti quelli da non commettere.

Con l’arrivo dei primi freddi torna anche la voglia di consumare piatti caldi e confortevoli. Un piatto di tortellini in brodo o di passatelli sono una delle classiche cene invernali a cui difficilmente riusciamo a rinunciare.

Ma per fare il brodo di carne secondo tutti i crismi del caso, seppur possa sembrare cosa semplice, non lo è affatto se poi incappiamo nei più banali errori di preparazione. A volte piccole imperfezioni rischiano di rovinare tutto il risultato.

Scopriamo allora tutti i passaggi e soprattutto i passi falsi da non commettere quando prepariamo un brodo di carne. Ecco i più banali errori passo passo.

LEGGI ANCHE –> Gli errori da non commettere quando si esegue la pulizia dei broccoli

Ecco gli errori da non commettere quando si prepara il brodo di carne

Con l’arrivo dell’autunno e quindi del freddo tornano anche i malanni stagionali e cosa c’è di meglio che un bel brodo di carne per farci riprendere dai raffreddori? Un cibo confortante e che riscalda ideale da consumare nelle fredde serate d’inverno.

Non contando che con l’arrivo delle feste è tradizione preparare paste ripiene in brodo come tortellini, cappelletti e via dicendo. Spesso però basta poco per rovinare un brodo di carne. Piccoli e banali errori che vanno a compromettere tutta la preparazione. Scopriamo allora cosa è meglio evitare quando si decide di preparare il brodo di carne.

1) Sbagliare la scelta della carne. Intanto dobbiamo chiederci se il brodo di carne lo stiamo facendo per gustarci il brodo o solo per realizzare il bollito. In tal caso i tagli dovranno essere più pregiati. Altrimenti per un buon brodo di carne possiamo aggiungere la spalla, il biancostato, la punta di petto, ali di pollo, collo e zampe di gallina, previa bruciacchiatura per eliminare le piume e poi la coda del bovino. Inoltre, possiamo aggiungere anche ossa di vitello e manzo.

2) Non mettere gli ingredienti a freddo. Per realizzare un buon brodo di carne dobbiamo inserire nella pentola tutti gli ingredienti a freddo e non quando l’acqua bolle. Questo consentirà alla carne e alla verdura di rilasciare i succhi già durante le prime fasi dell’ebollizione.

3) Sbagliare le verdure. In questo caso le più indicate sono le classiche tre ovvero carota, sedano e cipolla, nelle giuste proporzioni in base a carne e acqua. Mettere troppo sedano potrebbe far diventare il brodo acidulo, al contrario troppa carota o cipolla troppo dolciastro. Un altro errore che molti fanno è inserire tra le verdure la patata. Nel brodo di carne la patata non ci va perché oltre a rendere il brodo torbido lo fa deperire anche prima.

4) Mettere il dado. Un buon brodo di carne non prevede l’aggiunta di dado per conferirgli sapore. Quindi evitiamolo.

5) Non regolarsi con il sale. Se ne mettiamo troppo rischiamo di rendere il brodo salato. La carne infatti tende a rilasciare pian piano il sapore e abbondando con il sale rischiamo di renderlo immangiabile. Meglio quindi aggiungere il sale solo verso la fine della cottura, quando ormai gli ingredienti avranno rilasciato i loro succhi e il brodo avrà raggiunto già un certo grado di sapidità, in questo modo ci regoleremo meglio anche con le quantità giuste.

6) Non fare la schiumatura o farla troppo. Man mano che affiora il grasso in superficie possiamo eliminarlo con l’apposito strumento. Oppure dopo averlo lasciato in frigorifero tutta la notte, quando il grasso di sarà solidificato a galla lo togliamo. Ma questa operazione poi varierà in base ai tagli di carne scelti. Se non abbiamo preso pezzi troppo grassi non dovremo esagerare con la schiumatura, altrimenti leveremo anche parte del gusto al nostro brodo.

7) Avere fretta. Il brodo di carne necessita di tempi lunghi, quindi se dobbiamo uscire, dedicarci ad altre cose e non possiamo lasciare una pentola sul fornello per almeno 3 o 4 ore lasciamo perdere e rimandiamo l’operazione ad un altro momento.

8) Tempo di assestamento. Infine, non dimentichiamo del tempo di assestamento. Una volta che il brodo è pronto lo dovremo lasciare almeno mezz’ora ad assestarsi con dentro carne e verdura. Solo dopo che è trascorso questo tempo potremo scolarlo, togliendo gli eventuali ingredienti che poi andremo a riutilizzare in altre ricette.

LEGGI ANCHE –> Bulgur: scopri gli errori da non fare per gustarlo al meglio

Scopri come riutilizzare le carni bollite con queste 5 ricette di recupero del lesso.