Ecco i 5 errori da non fare quando si preparano i tortellini

Quando arriva il Natale è anche tempo di tortellini e allora se vogliamo portarli in tavola al meglio ecco 5 errori da non commettere.

Non è Natale senza un buon piatto di tortellini in brodo, meglio ancora se rigorosamente fatti a mano. Sono tante le Regioni d’Italia in cui è consuetudine consumare questo tipo di pasta ripiena tipica di Bologna e del Modenese.

Tracce dei primi tortellini si fanno risalire addirittura ai primi anni del 1100 e spesso vengono inseriti nei menù natalizi, una tradizione che a Bologna risale addirittura al XII secolo.

Vero è che esistono diverse varianti nella ricetta dei tortellini anche in base alla zona e le ricette spesso si tramandano non solo di generazione in generazione ma anche da famiglia a famiglia. Di base però quando si preparano i tortellini non dobbiamo commettere almeno 5 di questi errori.

I 5 errori da non commettere con i tortellini

Tra i piatti natalizi che troviamo più spesso sicuramente si possono annoverare i tortellini, un tipo di pasta all’uovo ripiena di carne. Anche se la patria dei tortellini è l’Emilia Romagna, la tradizione di servire un piatto di tortellini in brodo si è ormai diffusa anche in altre Regioni d’Italia.

Seppur ogni zona abbia la propria variante, chi mette più o meno carne e chi ha i suoi segreti di preparazione, è bene porre attenzione a non commettere alcuni errori basilari che non ci permettono di gustare al meglio i tortellini.

Farli in casa è sempre una grande soddisfazione e accompagnarli ad un brodo di carne sempre realizzato home made è il massimo che si possa chiedere per un pranzo di Natale con i fiocchi.

La genuinità dei prodotti infatti ripaga sempre il palato. Ma occhio a non cadere nella trappola di sapere tutto sui tortellini Scopriamo allora quali sono i 5 errori da evitare per realizzarli alla perfezione.

1) Avere fretta. Non far riposare l’impasto della sfoglia all’uovo significa praticamente compromettere la ricetta ancor prima di iniziarla. Una volta preparato l’impasto, prima di stenderlo, andrà fatto riposare così da permettere la formazione della maglia glutinica. Non dimentichiamo che l’impasto della sfoglia dei tortellini dovrà essere un po’ più umido rispetto a quello delle tagliatelle in modo da favorire la sigillatura, una volta che abbiamo messo il ripieno.

2) Usare la macchinetta. Non si tratta di un vero e proprio errore usarla ma diciamo che il risultato sarà quello di ottenere una pasta meno rustica. Dalla sua però la nonna papera, ovvero la macchinetta per stendere la pasta, vi permetterà di faticare meno e di ottenere un impasto più liscio ed omogeneo. De gustibus.

3) Ripieno non bilanciato bene. Tra i punti cruciali dei tortellini c’è sicuramente il ripieno che non dovrà essere né troppo umido, né troppo asciutto ma ben bilanciato. Nel primo caso infatti andrebbe a bagnare, e di conseguenza bucare, la sfoglia, nel secondo invece se è troppo asciutto rende il tortellino poco appetibile e gustoso. Ecco perché quando si realizza il ripieno bisogna controllarlo a mano a mano e assaggiarlo fino a che non si è ottenuta la giusta consistenza.

4) Cuocere i tortellini in acqua. Con il brodo i tortellini avranno tutto un altro sapore, sia che sia di verdure ma meglio ancora con quello di carne. Il sapore che sprigioneranno sarà a dir poco divino e il risultato sarà da leccarsi i baffi. Bandita quindi l’acqua per cuocere i tortellini.

5) Sughi troppo saporiti. I tortellini se fatti a dovere già sono ben saporiti quindi è inutile caricarli ulteriormente immergendoli in un condimento particolarmente grasso e carico. Meglio optare per un sugo leggero che ne vada ad esaltare il sapore senza però coprirlo o stravolgerlo.

Grazie a queste dritte potrete realizzare tortellini perfetti e senza errori.