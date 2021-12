Beautiful anticipazioni: il triangolo d’amore torna ancora

Anticipazioni Beautiful. Il triangolo d’amore fra Thomas, Liam e Hope non si arresta: ecco cosa succederà nei prossimi episodi

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

LEGGI ANCHE –-> Anticipazioni Beautiful: nessun clamoroso ritorno, la star della soap dice basta Beautiful anticipazioni: Thomas, Liam e Hope, cosa succede fra loro?

Anticipazioni Beautiful per l’anno nuovo. Il 2022 si aprirà con nuovi importanti e scoppiettanti colpi di scena dalla nostra soap opera americana preferita. Ecco cosa accadrà.

Nel 2022, Beautiful si aprirà con nuovi colpi di scena: Thomas perderà di nuovo la testa per Hope e Liam sarà ampiamente preoccupato.

Secondo le nuove rivelazioni Beautiful, la soap opera americana più seguita e più longeva della storia della TV proseguirà nel 2022 con nuove vicende e colpi di scena.

Le puntate che andranno in onda a gennaio 2022 saranno totalmente incentrate su un personaggio: Thomas Forrester. Lo giovane stilista inizierà a perdere nuovamente la testa per Hope, la sua amata di sempre. Destando parecchia preoccupazione in Liam che però non verrà ascoltato da nessuno, soprattutto da quando ha introdotto in casa sua un manichino con le sembianze di Hope.

Differente la reazione di Hope. La ragazza infatti non crede alle accuse di Liam e crede che il Forrester stia solo lavorando al nuovo progetto di moda. A questo punto Liam, si arrabbierà molto anche con Hope poiché andrà da sola a controllare la bambola – a grandezza naturale – nell’abitazione di Thomas e cercherà di dissuaderla.

Intanto, Thomas convincerà Hope che Liam non è quello che sembra, ma che è una persona da tenere lontana e che non ha fatto alcun progresso per migliorare sé stesso.

Nel frattempo, siccome Liam comincerà ad essere sempre più preoccupato, irromperà nell’ufficio di Finn per cercare di convincerlo ad aiutarlo a far aprire gli occhi anche a Hope e Steffy. Ma niente, anche qui non lo crederà nessuno.

Infatti, anche Finn crederà nei miglioramenti di Thomas e prenderà le sue difese. Inoltre, accuserà Liam di trascorrere troppo tempo insieme a Steffy, trascurando Hope stessa. Proprio in quel momento, arriverà Steffy, così Finn deciderà di lasciare la conversazione in sospeso.

Liam si sentirà solo poiché nessuno sembrerà credergli e non gli resterà che cercare di aiutare Thomas senza il supporto degli altri.