Pandori e panettoni avanzati? Ecco alcune idee golose per riciclarli

Scopri come superare l’esubero di pandori e panettoni avanzati dalle feste in modo semplice e dando vita a nuove idee super golose.

Natale è ormai finito, lasciando dietro di se ricordi incancellabili e vassoi pieni di dolci dei quali non si sa più cosa fare. Perché per quanto pandori e panettoni siano buonissimi, a volte la quantità che se ne ha in casa è tale da rischiare di arrivare fino al prossimo Dicembre.

Come fare allora, quando i dolci natalizi sono in evidente esubero? Il trucco è quello di non arrendersi all’idea di buttarli o di consumarli tutte le mattine a colazione in modo piuttosto monotono. Si tratta infatti di dolci che possono dar vita a tante idee golose e così simpatiche da poter essere gustate sia da sole che in compagnia degli amici. Scopriamo quindi quali sono i migliori modi per riciclare pandori e panettoni. E tutto evitando sprechi e trovando sempre qualcosa di buono da mangiare.

Pandori e panettoni avanzati? Ecco le idee per riciclarli con gusto

Quando i pandori e i panettoni sono così tanti da creare confusione, le opzioni possibili sono solitamente quelle di regalarli o di sfruttarli in modo diverso. La prima è solitamente impraticabile perché con grande possibilità i destinatari che si hanno in mente stanno affrontando la stessa situazione.

Non resta quindi che rimboccarsi le maniche e dare vita a tante idee golose e creative per riutilizzare in modo simpatico i dolci di Natale.

Il french toast di pandoro e panettone. I dolci sono avanzati e non si sa più come mangiarli a colazione? L’idea vincente è quella di tagliarli a fette e dar vita a dei veri e propri french toast. L’aspetto ed il colore diversi daranno il modo di sperimentare una colazione div ersa e particolarmente golosa. Perfetta per convincere la famiglia a non ripiegare su altro.

Il pain perdu di pandoro. Una ricetta simile che affonda le radici in Francia è quella del pan perdu che nasce come tecnica per riciclare il pane raffermo e che quindi si dimostra utile per quelle fette di pandoro che con l’avanzare dei giorni si sono un po’ seccate. Basta ottenere delle fette basse e larghe, immergerle in uova sbattute e zucchero e volendo un po’ di vino e cuocere il tutto. Da accompagnare con qualche salsa alla frutta o con della confettura.

I tartufini dolci. Questa variante è ottima per quei dolci conservati di fretta e le cui fette si sono un po’ rovinate. Basta infatti frullare il tutto (anche mescolando pandoro e panettone tra loro) e impastare con del mascarpone o altra crema disponibile. Una volta ottenuto un composto idoneo si possono creare della palline da conservare in frigorifero. Ottime anche da pralinare con della granella di pistacchi o di nocciole. Il tutto per dei dolcetti da offrire ai propri ospiti per una golosa merenda.

Il tiramisù di panettone. Il panettone è avanzato e non si ha più voglia di gustarlo nel modo più classico? Basta bagnare le fette nel caffè, disporle in una pirofila e dar vita ad un tiramisù sicuramente originale e ricco di gusto. Un dolce diverso dagli altri e che tutti avranno voglia di assaggiare. Ideale dopo i pasti o per una sfiziosa merenda.

La torta di pandoro e panettone. Mescolando le fette sbriciolate con della farina e altri ingredienti, si può dar vita ad una vera e propria torta al sapore di pandoro e panettone. Perfetta per chi ama i gusti tipici del Natale ma desidera al contempo sperimentare qualcosa di nuovo. Gustare una torta così, sia semplice che con crema risulterà più gradevole che mai.

I mini muffin di panettone. Sempre seguendo la tecnica della torta si possono ottenere dei mini muffin impastando il panettone avanzato (volendo si può fare anche con il pandoro) a farina, uova, lievito ed altri ingredienti. In questo modo si otterranno dei dolcetti golosissimi e piacevoli da vedere. Perfetti da presentare ad amici e parenti.

Il dolce al pandoro. Un buon pandoro può diventare anche la base per un dolce con crema. Basta creare una basa con una fetta e circondarla da tanti bordi di pandoro ritagliagli con delle formine. Il tutto dovrà fungere da recipiente per una crema morbida a base di panna e mascarpone o di ciò che si preferisce. Il risultato sarà più che goloso.

Le fette biscottate dolci. Se le fette di pandoro e panettone iniziano a diventare un po’ asciutte si può optare per il metterle in forno a tostare. Basta creare dei quadrati o dei rettangoli da tostare fino a farli diventare croccanti. In questo modo si otterranno delle fette biscottate ottime per la prima colazione di tutta la famiglia.

L’albero di pandoro. Se si ha un pandoro intero si può tagliarlo in tante fette orizzontali. Fatto ciò basterà mettere della crema tra una e l’altra e posizionare le fette in modo alternato. Così facendo si otterrà un albero di Natale che, volendo, si potrà ricoprire con altrettanta crema alla quale attaccare dei cioccolatini o degli zuccherini in modo da donargli anche le giuste decorazioni. Un buon modo per sentire ancora il mood natalizio ed offrire qualcosa di diverso ad amici e parenti.

Il crumble di pandoro e panettone. E se panettone e pandoro sono ormai tutti rovinati? Niente paura. Si possono frullare e tostare in modo da ottenere un crumble perfetto per dar vita a dolci al bicchiere o per insaporire lo yogurt del mattino. In questo modo si porterà con te un sapore tipico del natale dandogli semplicemente una consistenza diversa. Davvero un buon modo per conservare a lungo questi dolci così amati e spesso difficili da smaltire.

Imparare a riciclare i pandori e i panettoni avanzati dal Natale è un buon modo per non buttare via niente, godendo al contempo di qualcosa di buono da offrire sia alla propria famiglia che alle persone che si amano. E tutto senza spendere soldi o fare inutili sprechi. Davvero un buon modo per prolungare il più a lungi possibile la magia del Natale.