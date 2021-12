Una Vita anticipazioni: Antonito sotto ricatto, ecco la verità

Una Vita anticipazioni: Antonito sotto ricatto. Ma perché? E chi è che lo ricatta? Scopriamolo insieme

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Antonito sotto ricatto, ecco cosa succede

Nelle prossime puntate di Una Vita, Antonito avrà un ruolo estremamente centrale. L’uomo, infatti, oltre ad aver tradito Lolita con Natalia sembra essere sotto ricatto da parte di qualcuno. Ecco chi.

Tra Antonito Palacios (Alvaro Quintana) e Natalia Quesada (Astrid Janer) la vicenda si fa sempre più seria, nonostante lui sia sposato con Lolita e abbia un figlio. Nelle prossime puntate di Una Vita, questo matrimonio verrà sempre più messo in bilico dall’astuzia e furbizia della giovane Natalia.

La sorella di Aurelio aveva adescato il giovane deputato nel corso della festa nuziale di Felicia (Susana Soleto) e Marcos (Marcial Alvarez). Ma non si era placata lì. La ragazza ha infatti continuato a provarci palesemente con Antonito, riempiendolo di lusinghe per il suo ruolo di deputato e lasciandogli intendere di essere attratta da lui.

Anche se le avance della Quesada saranno piuttosto evidenti persino anche a Lolita, già in crisi con lui per le continue assenze dovute al lavoro, il Palacios non riuscirà ad allontanare la ragazza ogni volta che sarà nelle sue vicinanze. Non a caso, in una determinata giornata, Natalia deciderà di presentarsi a casa di Antonito ed i due sembreranno sul punto di baciarsi.

L’avvicinamento verrà però messo ancora più in evidenza da un piccolo mistero, visto che un uomo si introdurrà nell’abitazione e farà loro alcuni scatti…