Caterina Balivo: l’incredibile trasformazione da Miss Italia ad oggi

Caterina Balivo è uno dei volti più amati del piccolo schermo nostrano, ma ricordi com’era durante i suoi esordi nel mondo dello spettacolo? Ecco la sua trasformazione durante il corso di questi anni in tv.

Caterina Balivo è senza alcun dubbio una delle conduttrici più amate del piccolo schermo degli italiani, che per anni gli ha tenuto compagnia nel pomeriggio Rai fin quando non ha scelto di prendersi una piccola pausa per dedicarsi alla sua famiglia. Senza però abbandonare la sua carriera, prendendo parti a progetti interessarti come Il cantante mascherato di Milly Carlucci, dove ha ricoperto il ruolo di giudice in tutte le due edizioni andate in onda.

La Balivo popola da anni il piccolo schermo degli italiani ed ha fatto il suo esordio nel mondo dello spettacolo quando era poco più di una bambina, ma voi la ricordate com’era in quel periodo? Quando provava a fare i primi passi sperando di poter realizzare, come poi ha fatto, il suo sogno nel cassetto? Ecco l’incredibile trasformazione di Caterina Balivo durante il corso di questi anni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Jessica Morlacchi ieri e oggi: l’incredibile trasformazione della cantante

Com’è cambiata Caterina Balivo durante il corso di questi anni

Caterina Balivo, come i suoi fedeli sostenitori ricorderanno bene, ha fatto il suo esordio nel mondo dello spettacolo partecipando ad uno dei concorsi più famosi di sempre. Ovviamente ci riferiamo a Miss Italia. Purtroppo però non riuscì ad ottenere la fascia di più bella d’Italia, in quanto a trionfare in quell’anno fu Manila Nazzaro, con cui non pare avere un ottimo rapporto.

Nonostante ciò le fu utile per farsi notare non solo dal pubblico del piccolo schermo, ma anche dagli addetti ai lavori. Tant’è che da lì in poi la sua carriera è stata tutta in salita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Nathalie Caldonazzo, l’incredibile trasformazione: ecco com’era prima del successo

Facendo un tuffo nel passato, la Balivo non sembrerebbe essere cambiata di un solo giorno. In quanto è identica in tutto e per tutto a quando provava a portarsi a casa la fascia di più bella d’Italia. L’unica differenza è nella lunghezza dei capelli. In quanto se negli ultimi anni ci ha abituato ad un caschetto, durante il corso dei suoi esordi aveva dei capelli lunghissimi. Lunghezza che ha portato avanti per molto tempo, prima di decidere di dare un taglio netto e stravolgere il suo look.

Caterina Balivo oggi è senza dubbio una donna dotata di classe, stile ed eleganza e per questo motivo è uno dei volti più apprezzati dai telespettatori che non vede l’ora di poterla ammirare ancora una volta sul piccolo schermo nostrano, alla conduzione di uno dei suoi programmi tv di successo o perché no: un nuovo progetto.