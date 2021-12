Un Natale davvero festoso quello di Meghan Markle, che ha ricevuto le scuse ufficiali del Mail On Sunday, giornale reo di aver violato la privacy della duchessa. Eppure è una vittoria dolce-amara. Il non gesto della Regina Elisabetta dopo la vittoria di Meghan Markle cambia tutto.

Il giorno di Natale ha portato una splendida notizia alla bella duchessa di Sussex. Il giornale britannico Mail on Sunday è stato battuto in giudizio e si dovuto scusare con Meghan per aver violato la sua privacy.

L’ex attrice aveva infatti citato in giudizio il Daily Mail e il Mail on Sunday per aver pubblicato nel febbraio 2019 alcuni stralci di una lettera scritta al padre Thomas poco dopo il matrimonio con il principe Harry nel non lontano 2018.

Secondo i giudici, i giornali avrebbero effettivamente violato la privacy della duchessa. “Questa è una vittoria non solo per me ma per chiunque abbia mai avuto paura di battersi per ciò che è giusto”, ha affermato la Markle.

Il giornale è tenuto a pubblicare per una settimana il verdetto sulla propria pagina web, con il link alla sentenza. Arriverà per Meghan anche un risarcimento economico per i danni.

Il non gesto della Regina Elisabetta per la vittoria di Meghan Markle

La regina Elisabetta non si è espressa in alcun modo sul verdetto. Durante il tradizionale messaggio di auguri natalizia alla Nazione, la Regina ha ricordato il defunto marito Filippo, ma non ha detto niente sulla vittoria di Meghan contro i giornali.

La sovrana ha soltanto citato Carlo, Camilla, Kate e William. Che Harry e Meghan abbiano creato un danno di immagine alla corona inglese imperdonabile secondo l’amata Regina? Sembrerebbe proprio così, tanto che la sovrana avrebbe deciso di tagliare drasticamente qualsiasi tipo di rapporto con i duchi di Sussex, anche solo a livello formale.

Nonostante questo, si continua a sperare in una riconciliazione, soprattutto in vista del giubileo di platino del 2022, i 70 anni di regno della Regina Elisabetta.