Pochi e semplici trucchi per cucinare il cotechino con le lenticchie: con questi accorgimenti sarà perfetto.

Sulla tavola di Capodanno anche se si mangia il pesce non può mancare il classico cotechino con le lenticchie. Un piatto tipico della notte di San Silvestro e anche di buon auspicio per l’anno che verrà.

In particolare si dice che le lenticchie portino fortuna. L’origine deriva addirittura dai romani che usavano regalarle mettendole dentro a una borsa di cuoio, la scarsella, da legare alla cintura. L’auspicio era che si trasformassero in monete.

M al di là delle leggende scopriamo tutti i trucchi per cucinare un cotechino con le lenticchie perfetto e gustoso da consumare per la cena di Capodanno e non solo.

Ecco i trucchi per preparare un cotechino con le lenticchie perfetto

Zampone o cotechino? Anche se all’apparenza sembrano uguali la differenza c’è. Mentre il primo è avvolto dalla zampa anteriore del maiale, il cotechino dal budello o naturale o artificiale. La diversità è quindi nell’involucro dell’impasto fatto di carne e spezie.

Al di là quindi che si scelga di preparare uno zampone o un cotechino dovremo porre attenzione ad alcuni accorgimenti. In primo luogo è importante acquistare un prodotto di buona qualità.

O in macelleria o uno precotto dovremo porre attenzione al tipo di prodotto che andremo a scegliere. Se il cotechino ha la pelle un po’ secca esternamente il trucco per renderla più tenera è tenerlo in ammollo per un’oretta.

Non solo, dopo bisogna avvolgerlo in un canovaccio pulito ma che non profumi di detersivo, altrimenti va bene anche un foglio di carta da forno e immergerlo in acqua fredda facendolo cuocere per circa 30 minuti. Trascorso il tempo si cambia l’acqua e si ripete l’operazione. Stavolta però va fatto bollire per almeno un’altra ore e mezzo o due. Poi dipende anche in base alla grandezza del cotechino.

In totale dunque il cotechino impiegherà circa due ore e mezzo per cuocere. Salvo che si utilizzi un prodotto confezionato e allora si dovranno seguire le indicazioni riportate sulla confezione.

Non dimentichiamo inoltre che il cotechino non deve essere sempre bucherellato ma ciò si fa a seconda di quanto la carne è magra. Se è molto magra non necessita di troppi buchi. Al contrario se è molto grassa è utile perché altrimenti potrebbe esplodere in cottura. Volendo per non far rompere il budello si possono infilare due stecchi alle estremità del cotechino.

Un altro buon metodo per cuocere il cotechino poi è metterlo nella pentola a pressione in questo caso i tempi si ridurranno molto. E a fine cottura il trucco è lasciarlo intiepidire dentro al suo brodo in questo modo diventerà ancora più saporito.

E ora veniamo alle lenticchie il tipico accompagnamento del cotechino per Capodanno. A seconda di quelle che avete acquistato dovrete procedere o meno all’ammollo. Alcune necessitano di questo passaggio, altre no. Quindi per questo dovrete regolarvi in base alle indicazioni fornite dal produttore.

In genere le lenticchie però vanno controllate visivamente perché potrebbero contenere dei sassolini e in tal caso vanno eliminati. Fatta questa operazione vanno sciacquate bene dai residui di polvere e terra.

Per la cottura potrete procedere o con il soffritto o senza. In tal caso potrete anche mettere una carota, una costa di sedano e una cipolla a pezzettini tutto a crudo con l’olio ed eventualmente uno spicchio d’aglio, aggiungere l’acqua e lasciar bollire secondo i tempi riportati sulla confezione. In questo modo le preparerete in modo ancora più leggero.

Infine, un trucco per rendere le lenticchie più digeribili è aggiungere una o due foglie di alloro.

Grazie a questi pochi e semplici trucchi servirete un cotechino con le lenticchie perfetto.