Test: yoga o pilates? Scopri la tua personalità con una semplice scelta

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Lo yoga è una pratica molto antica, che l’essere umano conosce già da circa cinque millenni. Si basa su alcuni insegnamenti spirituali. Il pilates è nato negli anni ’20 da Joseph Pilates, che lo ha ideato per aiutare le persone a superare dolori e lesioni. Quale preferisci, yoga o pilates? Fai la tua scelta e scopri la tua vera personalità. Prova a prendere una decisione senza perdere troppo tempo.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

La soluzione del test

Yoga: sei una persona particolarmente saggia. Provi sempre a guardare l’anima delle persone, non sei superficiale nei giudizi. Spesso ti affidi al tuo intuito quando devi prendere una decisione importante. Ti fidi molto dei tuoi mezzi. In alcuni casi, quando la situazione non è critica e hai il tempo di ragionare, preferisci adottare l’istinto. Sei una persona equilibrata, in grado di utilizzare sempre toni pacati e rassicuranti. È molto difficile vederti arrabbiata. Questo aspetto del tuo carattere è molto apprezzato dalle persone che fanno parte della tua vita.

Pilates: sei una persona dinamica e molto ambiziosa. Ti prendi cura di te, sia dal punto di vista fisico che mentale. Fai sempre di tutto per migliorare, sei una studiosa e ti poni continuamente nuovi obiettivi, alzando ogni volta l’asticella verso l’alto. Hai intenzione di raggiungere grossi traguardi nella vita, a volte punti un po’ troppo in alto, rischiando di restare delusa. In questi casi non ti abbatti e ricominci come se nulla fosse successo. Hai tanti interessi e degli ideali molto chiari e precisi. Per te è importante la trasparenza e l’onestà. Scegli le persone da frequentare proprio in base a queste caratteristiche.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, preferisci lo yoga o il pilates? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.