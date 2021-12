Menù di Natale 2021 | Porta in tavola il gratin di patate e cipolle rosse!

Un contorno facile da preparare il gratin di patate e cipolle rosse, economico e completo, che sta bene con piatti di carne e di pesce? Ecco come dovete prepararlo

Poca spesa e tanta resa, cosa possiamo chiedere di più ad un piatto da portare in tavola a Natale? Questo è un contorno che richiede pochissima lavorazione manuale e tutto il resto del lavoro lo farà il forno per voi. Curiose di sapere cosa stiamo preparando? É il gratin di patate e cipolle rosse, ideale per accompagnare secondi a base di carne e di pesce indifferentemente.

Avrete bisogno di patate non novelle, perché devono reggere una cottura abbastanza lunga in forno. E poi cipolle rosse tipo Tropea, della panna acida che potete anche preparare in casa, un formaggio filante come la fontina (o scamorza, provola, emmenthal e altro) più un’erba profumata come il timo. Tutto qui, non dovete fare altro.

Gratin di patate e cipolle rosse

Portatevi avanti con il lavoro per risparmiare tempo il giorno di Natale. Preparate il gratin di patate e cipolle rosse in anticipo e tenetelo in frigorifero fino al momento di infornare.

Ingredienti:

900 grammi patate

3 cipolle di Tropea

1 rametto timo fresco

250 grammi panna acida

150 grammi di fontina

1/2 bicchiere vino bianco

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

sale q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione:

Pelate le patate, lavatele bene e tagliatele a fette sottili. Potete usate un coltello ben affilato oppure per essere più precise una mandolina. Quando avete fatto, lasciatele a bagno in una ciotola con acqua fredda. Poi utilizzando una grattugia con i fori grossi, grattugiate la fontina e tenetela da parte.

Sbucciate le cipolle rosse, lavatele e tagliatele a fettine sottili. Poi prendete una padella antiaderente e scaldate 2 cucchiai di olio extravergine. Quando ha preso calore, aggiungete le fettine di cipolle e stufatele per 7-8 minuti salandole a metà cottura. Devono rimanere morbide perché tanto finiranno di cuocere in forno.

A quel punto ungete con il resto dell’olio una pirofila da forno, rettangolare o quadrata, come volete voi. Poi cominciate a formare strati alternati di patate, asciugate con un canovaccio, cipolle, fontina e un po’ di panna acida. Un pizzico di sale in ogni strato, una macinata di pepe fresco e qualche fogliolina di timo.

Infine completate versando il mezzo bicchiere di vino bianco e coprite con un foglio di alluminio. Poi cuocete in forno ventilato a 190° per 50 minuti. A quel punto togliete l’alluminio e cuocete per altri 20 minuti fino a quando la superficie diventa dorata.

Sfornate e servite questo contorno sia caldo che tiepido.