Come creare un bellissimo makeup luminoso per Capodanno!

L’ultimo giorno dell’anno si avvicina e per dare il benvenuto a quello nuovo sarà essenziale curare il look in modo completo, soprattutto il makeup e i capelli. Scopriamo come realizzare un makeup luminoso per Capodanno passo dopo passo.

Il makeup rappresenta per moltissime donne un modo di apparire al meglio di se stesse. A volte mimetizzando dei piccoli difetti ed enfatizzando i pregi di un volto, ci si sente davvero bene con se stesse e anche con gli altri.

Le festività natalizie si stanno avvicinando e vogliamo regalarvi alcuni consigli sul trucco ed in particolare su come creare un makeup luminoso per Capodanno.

Makeup luminoso per Capodanno: prepariamo gli occhi ad essere truccati

Gli occhi assieme alle labbra, saranno protagonisti del makeup delle feste e per il veglione dell’ultimo dell’anno sarà senza dubbio un ‘must’ sfoggiare un makeup luminoso ed intenso, magari da abbinare a delle labbra nude.

Prima di truccare gli occhi però, sarà utile seguire dei consigli:

1- Applicare un collirio

Per avere un sguardo fresco e riposato, sarà un ottimo consiglio quello di applicare un collirio rinfrescante, magari a base di camomilla che elimini ogni segno di stanchezza.

2- Idratare la pelle

La pelle del contorno occhi e delle palpebre dovrà essere perfettamente idratata. Applicare una crema o una lozione leggera formulata per questa zona del viso così delicata sarà il passo giusto per preparare l’epidermide al makeup.

3- Tonificare la pelle

Il tonico, magari un buon idrolato di fiori tutto naturale, sarà fondamentale per distendere la zona perioculare e contenere anche il fenomeno delle borse e delle occhiaie.

4- Massaggiare il contorno occhi

Un bel massaggio al contorno occhi sarà indicato per un effetto lifting temporaneo, soprattutto per le pelli più mature.

5- Applicare il primer occhi prima del makeup luminoso per Capodanno

Il primer occhi sarà un prodotto indispensabile per la riuscita e la durata del makeup luminoso per Capodanno. In commercio se ne trovano diversi e per ogni fascia di prezzo.

6- Definire e pulire le sopracciglia

Le sopracciglia prima di essere truccate, andranno definite e con l’aiuto di una pinzetta pulite di tutti i peletti in eccesso. Questa operazione aprirà lo sguardo regalando un aspetto femminile e curato.

Come realizzare un makeup luminoso per Capodanno passo dopo passo: il video tutorial

Seguendo il video tutorial delle truccatrice e Youtuber ‘Cheril Pandemonium’ potrete realizzare un bellissimo makeup luminoso per Capodanno perfetto per tutte e che enfatizzerà in modo impeccabile sia gli occhi chiari che quelli scuri.