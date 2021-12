Luisa Ranieri: dall’infanzia all’amore con Luca Zingaretti

Luisa Ranieri è una delle attrici più brave ed apprezzate dal pubblico del piccolo schermo nostrano, ma siete davvero convinti di sapere tutto sul suo conto? Ecco 5 curiosità di cui probabilmente non sei a conoscenza.

Luisa Ranieri è senza alcun dubbio una delle attrici più apprezzate dal pubblico del piccolo e grande schermo. I suoi fedeli sostenitori non l’hanno mai abbandonata dagli esordi della sua carriera, seguendo anche i passaggi più importanti legati alla sua vita privata.

Non è di certo un mistero, infatti, che la Ranieri sia felicemente sposata con uno degli attori più amati del piccolo schermo. Il suo nome fa tremare la concorrenza perché anche se la rete sceglie di mandare in onda l’ennesima replica in prima serata, sa bene che sarà un vero e proprio successo in termini di ascolti. Ovviamente stiamo parlando di Luca Zingaretti, l’attore che da anni ormai presta il volto al commissario Montalbano.

Per questo motivo i suoi fedeli telespettatori sono convinti di sapere tutto sul suo conto, ma è davvero così? Abbiamo deciso di mettervi alla prova rivelandovi 5 curiosità su Luisa Ranieri di cui probabilmente non siete a conoscenza.

5 cose che probabilmente non conosci su Luisa Ranieri

Partiamo subito, visto che abbiamo avuto modo di citarlo, dal matrimonio di Luisa Ranieri e Luca Zingaretti. La loro unione ha fatto sognare migliaia e migliaia di fan, ma ci sono due curiosità di cui forse non siete a conoscenza.

La prima è che l’amore tra i due attori è nato proprio, come nelle più romantiche delle favole moderne, sul set mentre insieme stavano lavorando allo stesso progetto. Da quel momento non si sono più lasciati ed hanno messo su una bellissima figlia.

La seconda curiosità, invece, riguarda proprio la location del matrimonio. Il posto scelto non è stato affatto un caso, in quanto hanno scelto lo stesso luogo del set di Montalbano, posto a cui a Luca Zingaretti è molto legata data la popolarità che il suo personaggio gli ha donato.

Dal loro amore, questa è la terza curiosità riguardante l’attrice, sono nate due figlie. I loro nomi sono Emma e Bianca ed hanno sconvolto, in senso assolutamente positivo, le vite dei due attori.

Un’altra curiosità riguarda il passato di Luisa Ranieri. L’attrice è nata da un papà borghese e da una mamma popolana. Quando la storia tra i due è finita, Luisa ha dovuto badare ai suoi fratelli durante il giorno perché sua mamma era impegnata con il lavoro.

L’ultima cosa che probabilmente non sai sul suo conto è che Luisa Ranieri è diventata molto popolare grazie ad uno spot televisiva. Se vi dicessimo la frase “Antò, fa caldo“ vi verrebbe in mente qualcosa?