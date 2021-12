Scrub corpo sale, zucchero e limone: il segreto per una pelle perfetta

Scrub corpo sale, zucchero e limone: ti sveliamo la ricetta semplice e veloce per regalare alla tua pelle un momento di puro benessere. Rimarrai soddisfatta del risultato finale, fidati di noi!

Avere una bella pelle liscia e setosa è il desiderio di quasi tutte le donne! Alcune sono più fortunate e devono fare poco o nulla mentre altre, invece, hanno bisogno di ricorrere a trattamenti specifici per migliorare l’aspetto della cute. Inutile nasconderlo: l’ereditarietà gioca un ruolo chiave!

Ma il tempo, però, scorre inesorabilmente e, prima o poi, tutte dobbiamo fare i conti con i segni che lascia sulla pelle. In alcuni casi, già dopo i quarant’anni compaiono le prime rughe d’espressione, soprattutto nelle zone di contorno occhi e labbra che sono quelle più sensibili.

In commercio si trovano tanti prodotti anti-età ad azione rimpolpante, che sopperiscono alla minor produzione nel corpo di elastina e collagene, che è proprio una conseguenza degli anni che passano.

Prendersi cura costantemente della propria pelle è fondamentale. La prima regola è seguire una corretta skincare routine, intesa come l’insieme dei prodotti giusti da utilizzare mattina e sera. Detersione e idratazione sono due fasi cruciali per il benessere della pelle; con la prima si eliminano tutte le impurità mentre, con la seconda, si assicura il giusto nutrimento quotidiano.

Soprattutto nei cambi di stagione la pelle ha bisogno di coccole extra, come un buon scrub corpo. Può essere eseguito regolarmente 2-3 volte al mese oppure 1-2 volte alla settima, a seconda delle esigenze specifiche. In questo articolo ti sveliamo la ricetta facile e veloce per preparare uno 100% naturale e con soli 3 ingredienti low cost.

Scrub corpo sale, zucchero e limone: un super food per la pelle!

Fare regolarmente uno scrub corpo aiuta moltissimo a migliorare la qualità della pelle. Si libera di tutte le impurità quali cellule morte, sebo in eccesso, residui di smog e di trucco. In commercio si trovano vari tipi di scrub, tra i quali quelli anticellulite ai sali del Mar Morto. I prezzi cambiano a seconda delle marche e delle diverse formulazioni, più o meno ricche.

Ma, per fare un ottimo scrub corpo, puoi ricorrere anche al fai da te. Come? Individuando la ricetta giusta e procurandoti tutto l’occorrente. Noi, ti sveliamo quella autentica per preparare un fantastico scrub a base di sale grosso, zucchero e limone. Si prepara in pochissimi minuti!

INGREDIENTI:

sale grosso;

zucchero bianco;

succo di limone fresco.

Come vedi non ti abbiamo indicato delle quantità precise perché devi regolarti un po’ a seconda delle zone da trattare, che possono essere più o meno estese. Se, per esempio, vuoi applicare il prodotto soltanto su collo e décolléte, allora puoi usare tranquillamente 5-6 cucchiai per il sale e lo zucchero e mezza tazza da tè di succo di limone.

PROCEDIMENTO: Versa tutti gli ingredienti in una ciotola e amalgama bene per 5-10 minuti. Fermati soltanto quando avrai ottenuto un composto a consistenza granulare, per facilitare l’azione esfoliante.

Applica il prodotto sulla zona da trattare e messaggia delicatamente, con piccoli movimenti circolari. Facendo così stimolerai la circolazione sanguina che, a sua volta, favorirà una migliore ossigenazione dei tessuti. Facci caso: dopo ogni scrub la pelle ha sempre un bel colore naturale che tende al rosa.

Dopo averlo applicato e massaggiato, lascia in posa lo scrub per 5-6 minuti. Dopodiché, lava con acqua tiepida abbondante. A questo punto, la tua pelle purificata è pronta per essere idratata più in profondità. Infatti, dopo lo scrub, i pori sono sempre più aperti e, quindi, la crema viene assimilata meglio.

Come vedi questo scrub è molto economico. In più, si prepara in pochi e semplici step. Quindi devi assolutamente provarlo, non hai scuse! Noterai risultati visibili già dopo il primo utilizzo.

La pelle ritroverà una grana più regolare e sarà anche più liscia e luminosa. Lo diciamo spesso: il modo migliore per testare l’efficacia di un trattamento consiste nel provarlo. Quindi, non perdere tempo e prepara subito questo super food per la tua pelle. Rimarrai più che soddisfatta, fidarti di noi.