Sono giorni difficili per la modella e influencer Clizia Incorvaia, che ha da poco fatto una triste scoperta sulla figlia Nina. Ecco il dolore da mamma di Clizia Incorvaia condiviso sul suo account Instagram.

Incinta del suo secondo figlio, Clizia Incorvaia ha fatto una scoperta preoccupante sullo stato di salute di sua figlia Nina, avuta dal precedente compagno Francesco Sarcina, il cantante delle Vibrazioni.

Il dolore da mamma di Clizia Incorvaia

Come lei stessa ha annunciato sul suo account Instagram, infatti, la piccola Nina è risultata positiva al test per il Covid. “Famiglia virtuale è giusto informarvi, Nina ha il covid” ha dichiarato sconfortata la modella su Instagram. “Sto passando ore di sconforto poiché ho tre vite da proteggere: Nina, bebè e infine me. Il 23 dovrei fare la seconda dose di vaccino, spero di essere negativa per poterlo fare (a giugno sono rimasta incinta e non ho potuto fare vaccino, non perché fossi contraria)”.

Purtroppo, i risultati del test sono stati deludenti: nonostante le speranze, anche Clizia, infatti, è risultata positiva. L’ha rivelato lei stessa su Instagram, annunciando di aver contratto il virus dalla figlia di sei anni:

“Non ho la forza di parlare. Sono molto stanca e ho dolori ovunque. La mia più grande paura, il Covid, mi è venuta a trovare, mio malgrado avendo rinunciato a vita sociale, eventi, amici e tutto”.

LEGGI ANCHE–> Clizia Incorvaia mamma super sensuale: bellissima

Nonostante questo, Clizia vuole “pensare di essere fortunata” perché ha «accanto un uomo speciale che si sta occupando di noi tutti. Accudendoci in tutto, curandoci, sostenendo questo momento di stress immenso”.

Clizia ha poi voluto lanciare un messaggio a tutti i suoi numerosi follower: “Non abbassate la guardia, vaccinatevi, fate tamponi molecolari (non rapidi) dinnanzi a casi di Covid nelle classi dei vostri figli e nel lavoro. Non siate superficiali e riservate la sana leggerezza ad altro. Se ci fosse meno menefreghismo è più senso civico non ci troveremmo in questa situazione”.