Menù di Natale 2021, teglia di patate, funghi e formaggio

Teglia di patate, funghi e formaggio: basta il nome di questa ricetta per rievocare profumi e sapori della nostra tradizione ma sempre attuali

Quando ci sono ingredienti buoni, non c’è bisogno di grandi elaborazioni. La teglia di patate, funghi e formaggio è così, semplice e genuina, il contorno ideale per un pranzo di Natale che è già molto ricco. Un piatto filante e cremoso, che costa poco e vale molto.

Potete usare sia i funghi freschi che quelli secchi, oppure surgelati, con diversi tempi di lavorazione. E al posto della fontina, se volete un sapore più deciso, puntate sul taleggio.

Teglia di patate, funghi e formaggio

Preparate la teglia di patate, funghi e formaggio in anticipo in modo da far insaporire gli ingredienti. Può stare in frigo anche 24 ore prima di cuocere.

Ingredienti:

900 g di patate

450 g di funghi

300 g di fontina

40 g di parmigiano reggiano

1 spicchio di aglio

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 bicchiere di vino bianco

3 cucchiai di prezzemolo

sale.q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

La prima operazione è quella di pelare le patate. Poi usando una mandolina oppure un coltello affilato affettatele sottilmente. La differenza? Se volete un risultato più rustico, va benissimo il coltello, cercando di tagliare più o meno dello stesso spessore. Se invece volete un piatto finale bello anche esteticamente, mandolina tutta la vita.

Poi mettete a bollire una pentola di acqua salata e fate cuocere le chips di patate per circa 6/7 minuti. Scolatele e tenetele da parte ad intiepidire.

Intanto pulite i funghi (se usate quelli freschi) con un panno delicatamente e tagliateli a fettine sottili. Quindi versate i cucchiai di olio extravergine in una padella antiaderente aggiungendo lo spicchio di aglio spellato e intero.

Quando ha preso calore, aggiungete i funghi e dopo un paio di minuti sfumate con il vino bianco tenendo la fiamma alta. Lasciate saltare i funghi qualche minuto, salate e pepate secondo il vostro gusto. Eliminate l’aglio, spegnete e tenete i funghi da parte.

Riscaldate il forno a 180° e poi prendete una teglia. Sulla base disponete disponete uno strato di patate, salatele leggermente e poi coprite con un po’ di funghi. Aggiungete qualche tocchetto di fontina e continuate a fare piani fino ad esaurire tutti gli ingredienti.

Infine cospargete la superficie con il parmigiano reggiano, poi infornate e lasciate cuocere per circa 30 minuti sempre a 180°. Per verificare se la teglia di patate, funghi e formaggio è pronta, infilate una forchetta: se penetra bene fino in fondo, è pronto.

Prima di servire, sfornate e spolverizzate con il prezzemolo tritato.