Acqua micellare fai da te: 2 ricette facili e veloci imperdibili!

Acqua micellare fai da te: 2 ricette eccezionali da provare, per assicurare al tuo viso una pulizia delicata ed efficace. L’incarnato sarà subito più liscio e luminoso!

Avere una pelle sana, liscia e senza imperfezioni è il desiderio di quasi tutte le donne. Alcune hanno la fortuna di averla proprio così per natura, senza seguire una particolare skincare routine. Altre, invece, devono faticare per avere un buon incarnato.

A tutto questo, si sommi pure il fatto che il tempo scorre inesorabilmente, lasciando i suoi segni sulla cute. In molti casi, già dopo i quarant’anni, iniziano a comparire le prime rughe, soprattutto nelle zone di contorno occhi e labbra. Il rilassamento cutaneo è dovuto ad una minore produzione nel corpo di collagene ed elastina.

Seguire una corretta skincare routine quotidiana aiuta ad attenuare i segni del tempo. Utilizzare i prodotti giusti, da giorno e da notte, è fondamentale. Due sono le fasi cruciali nella cura della pelle: detersione e idratazione. La prima, libera il viso da tutte le impurità; la seconda, invece, assicura il giusto nutrimento.

In ogni beauty case non dovrebbe mai mancare l’acqua micellare, prodotto must have per la detersione. Consiste in una soluzione a base acquosa, che permette di rimuovere i residui di trucco e le impurità da viso e contorno occhi, rispettandone la fisiologia.

Il suo nome deriva dalle micelle, cioè molecole di tensioattivi che si riuniscono a formare delle piccole sfere, che si attaccano al trucco e alle altre impurità rimuovendole perfettamente. Vediamo insieme come si prepara un’acqua micellare a casa in pochi step.

Acqua micellare ricette: ecco 2 ricette facili e low cost!

L’acqua micellare è un prodotto ‘due in uno’: agisce da un lato come latte detergente e, dall’altro, come tonico. Questo straordinario cosmetico è nato in Francia circa un secolo fa; ecco 5 buone ragioni per usarlo ogni giorno.

In commercio si trovano tante acque micellari, da scegliere a seconda del tipo di pelle. In questo articolo, però, vogliamo proporti due ricette top pubblicate da vevresano.net, utili per preparare a casa una buona acqua micellare.

PRIMA RICETTA: acqua micellare per pelli grasse

INGREDIENTI:

48 gr di idrolato di lavanda;

47 gr di idrolato di amamelide;

3 gr di olio di ricino idrosolubile;

5 gocce di olio essenziale di tea tree;

10 gocce di olio essenziale di lavanda;

16 gocce conservante Cosgard.

Procurati anche: una ciotola di vetro, un cucchiaio di plastica e un flacone (sempre di plastica) da 100 ml.

PROCEDIMENTO: Versa in una ciotola l’olio di ricino e gli oli essenziali di lavanda e tea tree, che hanno un’azione antisettica e antibatterica contro le pelli grasse e acneiche. Mescola bene tutti gli ingredienti utilizzando un cucchiaio di plastica.

Fatto questo, in un flacone di plastica da 100 ml metti l’idrolato di lavanda e l’idrolato di amamelide, che vanta proprietà astringenti e tonificanti. Versa poi nel flacone la miscela di oli precedentemente preparata e agitalo energicamente, per far amalgamare bene tutti gli ingredienti. Et voilà, l’acqua micellare è pronta!

Il consiglio in più per un corretto utilizzo: quando applichi questa acqua micellare sul viso, fai molta attenzione alla zona del contorno occhi. Evita che il prodotto possa finirci sopra, così da evitare possibili fenomeni irritativi. Dopo l’utilizzo, conserva l’acqua micellare in un luogo fresco e al buio. D’estate, tienila nel frigorifero. In ogni caso, questo prodotto fai da te si conserverà per qualche mese.

SECONDA RICETTA: acqua micellare per pelli sensibili

INGREDIENTI:

90 ml di idrolato di camomilla;

6 gr di gel di aloe vera;

3 gr di olio di ricino idrosolubile;

16 gocce di conservante Cosgard.

Procurati anche: un flacone di plastica da 100 ml.

PROCEDIMENTO: Versa l’idrolato di camomilla nel flacone e, poi, aggiungi il gel di aloe vera, l’olio di ricino idrosolubile e il conservante Cosgard. Agita bene il flacone per qualche minuto, così da ottenere un composto omogeneo pronto all’uso. Puoi utilizzare questa acqua micellare per qualche mese, a patto però che venga conservata sempre in un luogo fresco e al buio dopo l’utilizzo.

Se non sai fare a meno dell’acqua micellare, ora sai come fare per prepararla a casa, seguendo una di queste due ricette. Rimarrai soddisfatta del prodotto ottenuto, fidati di noi!