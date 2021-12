Vuoi rendere natalizio il soggiorno? Ecco alcune idee che ti piaceranno

Rendere il soggiorno natalizio è un’azione che per molti rappresenta una vera e propria impresa. Scopriamo come farlo in modo semplice e di grande effetto.

Natale è un periodo dell’anno molto particolare. Ed uno dei desideri della maggior parte delle persone è quello di addobbare la propria casa in pieno stile natalizio.

Spesso, però, tra le tante stanze che si desidera abbellire, il soggiorno è quella che risulta più difficile. In alcuni casi perché ci si concentra più su ingresso e cucina e in altri perché, più semplicemente, non si sa da che parte iniziare.

Per fortuna, le idee per rendere più natalizio un soggiorno sono davvero tante e queste sono perfette sia per ambienti grandi che piccoli. Per questo motivo, oggi, vaglieremo alcune idee creative e simpatiche ma sopratutto in grado in rendere più caloroso il nostro soggiorno.

Sogni un soggiorno natalizio? Ecco le idee più semplici e creative

Se anche tu hai voglia di abbellire il soggiorno ma sei a corto di idee e non sai da dove iniziare, sei nel posto giusto. Oggi, infatti, prenderemo in considerazione alcune idee creative e molto semplici da realizzare.

Idee che renderanno il tuo soggiorno sicuramente più natalizio e caloroso. Il modo perfetto per sentire ancor di più l’atmosfera del Natale.

LEGGI ANCHE -> Addobbi natalizi americani fai da te: idee da cui trarre spunto

Inserire inserti rossi qua e là. Iniziamo con i primissimi passi. Si può fare atmosfera inserendo cuscini, coperte e oggetti di colore rosso o che richiamino in qualche modo il Natale. Un soggiorno che a prima vista dispone di queste colorazioni sembrerà immediatamente più natalizio e quindi piacevole da vivere e far vedere ai propri ospiti.

Luci ovunque. Anche inserire delle luci per tutta la stanza è sicuramente un buon modo per vivere al meglio il Natale. Inserirle in soggiorno aiuterà a dare maggior vitalità alla stanza, sopratutto se si scelgono quelle colorate. Se non si vuole spendere troppo si può optare per lucine a batteria. Basterà acquistarne di ricaricabili per inondare la propria casa di luce.

Creare un finto camino. Se non si ha un camino vero, se ne può creare uno di cartone. Per farlo basta usare delle scatole e della carta adesiva da incollare a camino finito. Una volta pronto lo si potrà addobbare con delle calze e qualche luce. E al suo interno si potranno riporre candele da accendere o barattoli con all’interno luci che diano più atmosfera e calore alla stanza.

Stelle colorate che scendono dal soffitto. Una cascata di stelle colorate da appendere al soffitto in modo che scendano per la stanza è un modo molto colorato che può donare molta più atmosfera di quanto si pensi. Basta scegliere dei punti strategici, che non siano d’impiccio e che al contempo siano visibili da più punti della stanza. Un modo per rendere più belle anche stanze con poche basi d’appoggio o che risultano troppo piccole da addobbare.

Finestre luminose. Appendere luci alle finestre ed in particolare alle tende può fare davvero atmosfera. Al contempo si può creare qualche finestra finta con delle assi di legno e inserire nelle zone d’appoggio oggetti natalizi o, ancora una volta, delle luci. Un modo semplice e perfetto per donare la tipica atmosfera natalizia.

Abbellire il mobile tv. Se lo spazio in casa è davvero poco si possono appendere delle calze nel mobile della tv fingendo che la stessa sia un camino. Basta poi far andare uno di quelli disponibili sulle varie piattaforme o sui servizi di streaming online e si avrà un caminetto originale e pronto a spargere atmosfera natalizia per tutta la casa.

Candeliere da angolo. Sempre per chi ha poco spazio ma dispone di un angolo si può prendere un mobile sul quale inserire diverse candele (meglio se con colori che ricordino il Natale) e riempirlo. In questo modo la casa acquisterà molto più calore.

LEGGI ANCHE -> Ami le luci di Natale ma vuoi fare economia? Ecco alcune idee economiche