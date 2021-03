Acqua micellare: ecco perché la stai utilizzando in modo sbagliato!

L’acqua micellare è un prodotto di skincare davvero eccezionale e molto utilizzato. La maggior parte delle donne però la utilizza in modo errato.

L’acqua micellare, un prodotto per la detersione e lo struccaggio di viso, occhi e labbra cha ha conquistato davvero moltissime donne, questo per la sua efficacia e per la facilità di utilizzo. Scopriamo cosa è un’acqua micellare, a cosa serve e l’errore che moltissime donne compiono quando la utilizzano ogni giorno.

Acqua micellare: cosa è

L’acqua micellare è una soluzione a base di acqua dal potere detergente in grado di eliminare in modo veloce dal viso tracce di sporco e residui di makeup da viso, occhi e labbra in modo abbastanza veloce e delicato.

La tecnologia micellare, si basa sull’utilizzo di micelle nella formulazione. Le micelle sono delle molecole di tensioattivi che riunite tra loro formano delle piccolissime sfere che una volta a contatto con l’epidermide riescono ad inglobare le particelle di sporco, di sebo e anche i residui di trucco. Ecco una ricetta per preparare un ottima acqua micellare fai da te.

Acqua micellare: come si utilizza

L’acqua micellare può essere utilizzata sia al mattino ma soprattutto alla sera per detergere il viso in modo delicato e in pieno rispetto della pelle e della sua barriera idro lipidica. Basterà imbibire i dischetti di cotone con il prodotto e passarli su tutto il viso fino a quando i dischetti non appariranno completamente puliti. Solo allora si potrà considerare la detersione del viso perfettamente riuscita.

La comodità di questo prodotto sta proprio nell’azione veloce ed efficace racchiusa in un solo prodotto presente sul mercato in tantissime varianti più o meno economiche. Scopri 5 cose da sapere sull’acqua micellare, prodotto del momento!

Acqua micellare: l’errore che molte donne compiono quando la utilizzano

Quando si utilizza l’acqua micellare godendo della velocità e della praticità che regala questo prodotto nello struccare e detergere la pelle del viso, ci si dimentica troppo spesso un fondamentale ultimo step, il risciacquo con l’acqua tiepida.

L’acqua micellare andrà sempre risciacquata perfettamente e questo perché le micelle presenti sul viso andranno eliminate e con loro anche lo sporco inglobato in esse. Quindi sarà bene compiere questo sforzo finale anche se ci si è struccanti sul letto e con la fretta di riposare. Una bella pelle non contempla nessuna pigrizia!