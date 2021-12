Clizia Incorvaia, hair look natalizio super chic con highlights

Clizia Incorvaia: nuovo hair look delle feste con taglio dritto medio e highlights biondo miele. L’influencer, all’ottavo mese di gravidanza, è più bella che mai. Copia subito il suo stile!

Manca ormai pochissimo al Natale! Sicuramente avrai già scelto cosa indossare per il tradizionale cenone della vigilia, in compagnia di parenti e amici. Quest’anno faremo ancora i conti con tanti divieti e restrizioni; la pandemia di Covid-19 non è ancora finita ma, questo, non deve assoltamente scoraggiarci.

Abbiamo il dovere di sognare, di guardare al futuro con ottimismo. Sentirsi più belle e sicure è il modo migliore per farlo; tutto parte dalla definizione del proprio look che, nei giorni di festa, diventa più originale e ricercato.

Già da molte settimane modelle e influencer, sui social, dispensano consigli preziosi su come scegliere lo stile impeccabile per Natale e Capodanno. Si parte sempre dall’abbigliamento, passando poi per gli accessori must have, il make up più adatto, la manicure più cool da sfoggiare e i capelli giusti da abbinare.

Gli spunti sono davvero tantissimi! Per i capelli, ecco quali sono i tagli più alla moda a cui ispirarsi. Ce ne sono per tutti i gusti, anche per chi non vuole rinunciare alla bella lunghezza raggiunta con sacrifici, come nel caso di Clizia Incorvaia. Analizziamo il suo stile nei minimi dettagli!

Clizia Incorvaia: hair look delle feste sobrio ma di gran classe!

La semplicità ripaga sempre! E’ la regola d’oro che vale anche per la definizione del look delle festività natalzie. Possiamo dire che Clizia Incorvaia l’ha seguita alla lettera. La bella modella che, proprio nel giorno di Natale entrerà nell’ottavo mese di gravidanza, sfoggia su Instagram un look meraviglioso, sobrio ma di gran classe.

Il punto di forza sono i capelli (vedi foto) di un bellissimo colore biondo miele, impreziositi da highlights tono su tono. Una combinazione che regala una chioma perfetta da abbinare ad ogni mise. La Incorvaia, ha scelto un abito corto nero fasciato che evidenzia con garbo le sue forme più morbide.

LEGGI ANCHE –> Cecilia Rodriguez, hair look con le beach waves: perfette per l’autunno!

Un altro dettaglio che non deve sfuggire è la lunghezza dei capelli della influencer siciliana. Sono abbastanza lunghi, coprono abbondantemente le spalle, ma non sono scalati. La scelta è ricaduta su un taglio dritto, più facile da sistemare con qualsiasi tipo di acconciatura.

L’hair styling di Clizia è un inno alla semplicità: piega morbida con riga centrale. I capelli sono sistemati dietro le orecchie; questa piccola astuzia serve a mostrare la zona del collo, che è un’area molto seduttiva.

Tutto questo per quanto riguarda l’hair look della compagna di Paolo Ciavarro. Ma soffermiamoci anche sul suo make up. La modella predilige da sempre un trucco acqua e sapone. Quasi sempre preferisce valorizzare occhi e labbra con tonalità rosa nude.

Il trucco nude ha infatti l’ambizione di far sembrare il viso struccato, non eccedendo con colorazioni estreme ma, piuttosto, privilegiando quelle tono su tono. Insomma, sembra quasi che non ci sia ma, invece, permette di eliminare alcune imperfezioni, coprendole con lo stesso colore del proprio incarnato.

Un trucco di questo tipo è perfetto per ogni occasione. Si realizza con pochi prodotti, fondamentali per fare una buona base viso. Come vedi Clizia Incorvaia ha puntato su un risultato finale armonico e ben calibrato. L’hair styling, in entrambe le foto, è perfettamente abbinato con gli abiti e il make up.

Insomma, nulla è lasciato al caso! Lo stile è sobrio ma molto studiato nei minimi particolari. Manca ormai pochissimo al Natale e, se non sai ancora come creare il tuo look perfetto, prendi subito spunto da quello di Clizia Incorvaia.

Scegliendo uno stile semplice ma, al contempo raffinato, ti sentirai a tuo agio. Va bene seguire le mode del momento ma senza mai stravolgere la propria natura. Ricordalo sempre!