Clizia Incorvaia è una delle influencer più note e apprezzate in Italia e tra pochissimo darà alla luce il suo secondo figlio avuto dal compagno Paolo Ciavarro. Ma avete visto la bellissima foto che Clizia Incorvaia ha postato sul suo profilo Instagram? Una mamma davvero sensuale!

Clizia Incorvaia sta per dare alla luce il suo secondo figlio. Lei e il compagno Paolo Ciavarro non stanno più nella pelle e non desiderano altro che tenere tra le braccia il piccolino! Recentemente, la bella Clizia ha pubblicato una sua foto su Instagram che la ritrae in tutta la sua bellezza. Eccola!

Clizia Incorvaia sta vivendo un momento davvero magico della sua vita. Lei e il compagno Paolo non potrebbero essere più uniti e la loro felicità è alle stelle grazie all’arrivo del secondo figlio (lei è già mamma di Nina, avuta dalla relazione con il primo marito Francesco Sarcina).

Si tratta invece del primo figlio di Paolo Ciavarro che, a quanto sembra, avrebbe già le idee chiare sul nome da dare al figlioletto.

“Lui sostiene Gabriele ma in realtà non abbiamo scelto. Io voglio guardare mio figlio in faccia e capire”, ha detto Clizia su Instagram. Intanto i due quasi-genitori si stanno preparando per accogliere al meglio il piccolino. Tra un preparativo e l’altro, Clizia è solita postare diverse foto su Instagram che ritraggono la sua vita da mamma.

L’influencer tiene sempre aggiornati i suoi follower sul tipo di alimentazione che segue e sulle sue abitudini, indossando sempre completi premaman molto belli e sensuali!

Clizia Incorvaia mamma super sensuale

Di recente, Clizia ha voluto postare una sua foto super sexy sul suo profilo Instagram, ricordando a tutti che una donna mantiene la sua femminilità in qualunque momento della sua vita. Anche durante la gravidanza!

Nella foto Clizia indossa uno sfavillante abito rosso (firmato Laura Biagiotti) con dettagli luccicanti aperto sul davanti, a mostrare il pancione.

Nella caption, Clizia scrive: “Date night per festeggiare l’inizio del settimo mese!” Siamo proprio agli sgoccioli, infatti, e presto conosceremo il nuovo arrivato in casa Incorvaia-Ciavarro!