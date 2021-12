Menù di Natale 2021, un pranzo completo con il forno

By

Primo, secondo e contorno, tutto in forno: il pranzo di Natale sarà ancora più bello senza dover passare troppo tempo a pulire i fornelli

Volete preparare il menù completo di Natale senza sporcare la cucina e senza perdere tempo? Ci pensa il forno. O meglio, lo farà dopo che avrete preparato tutti gli ingredienti necessari e le teglie da infilare.

In fondo però è un grande vantaggio perché tutte queste ricette possono essere assemblate anche il giorno prima e tenute in frigorifero fino al momento di infornare, oppure cotte in anticipo e scaldate quando serve. Tutto buonissimo e tutto facilissimo, cosa chiedere di più?

Pranzo completo al forno

Lasagne con pesto e stracchino

Non ci sarebbero feste o pranzo della domenica senza lasagne, ma questa volta invece di quelle classiche puntiamo su un primo piatto più leggero. Le lasagne con pesto e stracchino sono adatte anche a chi a Natale desidera rimanere più leggero. Tutto quello che dovete curare è la scelta degli ingredienti: pomodorini succosi, che potete anche congelare in estate, e un formaggio cremoso con o senza lattosio. E poi le erbe, insieme alla frutta secca: un piacere tutto da provare.

La ricetta

Arrosto di prosciutto al forno

Tradizionale nei pranzi delle feste è anche l’arrosto: vitello, manzo o maiale, l’importante è che sia di ottima qualità. Ma se volete stupire tutti i vostri ospiti, cucinate l’arrosto di prosciutto al forno, un secondo davvero sorprendente.

La parte più intrigante è aromatizzare e poi legare il pezzo di arrosto, il resto diventa facile perché il lavoro lo farà tutto il forno per un secondo piatto da favola.

Gratin di patate e cipolle rosse

Con il primo piatto avete puntato sulla qualità, con il secondo su un tagli di carne alternativo. E con il contorno di questo pranzo di Natale in forno? Tradizione pura, grazie ad un gratin di verdure molto semplice da preparare.

A fare la differenza sarà la scelta delle materie prime: patate gialle vecchie e farinose, cipolle rosse tipo quelle di Tropea, un formaggio che fila in forno, qualche erba per dare sapore. Il risultato finale è da applausi.

Buon appetito