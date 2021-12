Avete mai visto la casa di Anna Falchi? Bellissima come lei

Avete mai visto la casa di Anna Falchi? L’attrice e conduttrice vive a Roma, in uno splendido nido elegante e raffinato.

Anna Falchi, attrice e conduttrice, da anni è la protagonista del mondo dello spettacolo italiano. Bellissima, con un fisico mozzafiato e un viso perfetto, ha fatto innamorare tantissimi fan che, oggi, la seguono con affetto sia sui social e in tv. La Falchi, infatti, insieme a Salvo Sottile, conduce tutti i giorni su Raidue I Fatti vostri.

Bellissima, simpatica e autoironica, la Falchi vive da anni a Roma con la figlia Alyssa Montesi, nata dalla storia finita con l’imprenditore romagnolo Denny Montesi. Nonostante la fine della storia, Anna Falchi e Denny Montesi hanno mantenuto ottimi rapporti per il bene della figlia.

“Ho cercato fino alla fine di salvare il rapporto. I figli o uniscono per sempre, o allontanano. A volte sono il coronamento di un sogno o la disfatta di una relazione”, ha raccontato qualche tempo fa l’attrice, ma dove vive precisamente la Falchi?

Casa Anna Falchi: ecco dove vive l’attrice con la figlia Alyssa

Attualmente, la Falchi ha una storia d’amore con Andrea Ruggeri. La coppia, però, non ha mai pensato nè alla convivenza nè al matrimonio: “Sono pentita di essermi sposata con Stefano. Il matrimonio è stato il mio grande errore, io sono per le case separate”, ha spiegato tempo fa l’attrice.



La casa di Anna Falchi si trova a Roma, in un condominio. L’arredamento è un mix di elementi moderni e classici come si può intuire dalla foto qui in alto in cui l’attrice sfoggia tutta la sua bellezza mentre è in camera da letto. Tutti gli ambienti sono spaziosi e luminosi e non mancano i ricordi della carriera e della vita privata dell’attrice.

La casa, inoltre, gode di una splendida vista sulle bellezze della Capitale.