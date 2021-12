Avete mai visto la casa di Emma Marrone? Un vero gioiello

Avete mai visto la casa di Emma Marrone? La cantante salentina vive da anni a Roma in un vero e proprio gioiello.

Emma Marrone è nata a Firenze per poi trasferirsi ad Aradeo con tutta la famiglia. In Salento, Emma ha coltivato la passione per la musica cantando anche nei locali della città. Legatissima alla sua terra, Emma torna in Puglia tutte le volte che il lavoro glielo permette per trascorrere del tempo con la famiglia e ricaricare le energie in vista dei suoi, numerosi impegni professionali.