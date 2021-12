Trucco sbarazzino Natale 2021: ecco come realizzarlo con i glitter!

Trucco sbarazzino Natale 2021: belle idee da copiare per farlo con i glitter! Illumina il tuo viso con queste meravigliose polveri iridescenti, per un look delle feste davvero impeccabile!

Il Natale s’avvicina ma c’è ancora un po’ di tempo per pensare al look perfetto. Il cenone con amici e parenti è l’occasione giusta per sfoggiarlo! Solitamente si parte sempre da abbigliamento e accessori per poi arrivare a capelli, make up e manicure. Il tutto rigorosamente abbinato; si deve puntare all’armocromia, per evitare scivoloni di stile.

Modelle e influencer, sui social, già da molte settimane danno consigli sul make up perfetto per le festività natalizie. Per valorizzare occhi e labbra ci si ispira ai colori caldi delle natura che, proprio nella stagione autunnale, regalano sfumature uniche.

Le idee a cui ispirarsi sono davvero tante; tra gli ultimissimi trend c’è il make up elifico, che rievoca l’atmosfera incantata dei boschi con fate ed elfi. L’imperativo è osare di più con colori e sfumature, sia sulle labbra che sugli occhi. Il make up natalizio deve assolutamente distinguersi da quello solito.

L’esigenza è quella di un look più fresco e brioso che sappia farsi notare. Il modo migliore per riuscirci e fare un trucco sbarazzino per il Natale 2021, utilizzando dei glitter vivaci. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Trucco sbarazzino Natale 2021 con i glitter: idee originali

Il Natale 2021 sarà, purtroppo, il secondo con il Covid-19. Abbiamo ancora tante preoccupazioni quotidiane. Almeno nei giorni di festa, regaliamoci un po’ di spensieratezza. Pensiamo al look da sfoggiare, per distinguerci con classe!

Il modo migliore per farlo è puntare su un bel trucco sbarazzino con glitter! In commercio se ne trovano di tanti tipi, più o meno grandi, a tinta unita oppure multicolor. I glitter sono di fatto delle polveri iridescenti, agglomerati di piccolissimi frammenti in grado di riflettere la luce. Basta applicarli sulle palpebre oppure sulle labbra, per illuminare il viso in modo impeccabile.

I glitter, se applicati bene e senza eccessi, sono perfetti per ogni occasione e per tutte le età. Il consiglio, però, è di utilizzare quelli più sottili o, meglio ancora, quelli in polvere, per non appesantire troppo il trucco.

Queste meravigliose pagliuzze possono essere utilizzate per creare dei punti luci sul viso, dando così più tridimensionalità al make up. Il consiglio è di scegliere dei glitter con sfaccettature che cambiano colore in base ai riflessi della luce. Per un effetto più naturale, si possono utilizzare direttamente ciprie, ombretti e primer glitterati.

Vediamo ora come realizzare un trucco occhi glitterato. Per prima cosa procurati: dei glitter in polvere libera, una colla per glitter o per ciglia finte, un pennello piatto a setole sintetiche oppure un applicatore a spugnetta.

Passiamo ora al secondo step, ovvero all’applicazione dei glitter. Dopo aver fatto una buona base trucco, utilizzando primer, fondotinta e cipria, passa a stendere l’ombretto con la tecnica che più ti aggrada. Infine, decidi in quali punti applicare i glitter, di un colore più caldo o più freddo rispetto a quello principale del trucco.

Il nostro consiglio è di creare dei punti luce nell’angolo interno dell’occhio, utilizzando proprio i glitter. Con questa astuzia, riuscirai a dare più intensità allo sguardo. Un altro modo per fare un bel trucco sbarazzino consiste nell’ applicare i glitter direttamente sulla palpebra superiore, ovviamente dopo aver steso uno strato adeguato di colla.

Se vuoi osare di più ma senza rinunciare all’eleganza, puoi utilizzare anche 3-4 sfumature di glitter, per creare un bel effetto degradé sulle palpebre. Tutto questo, per quando riguarda il make up occhi. Ma, i glitter, possono essere utilizzati anche per impreziosire il trucco labbra. In questo caso, puoi applicarli sul contorno labbra o, in alternativa, in piccola quantità al centro della bocca. Non passerai inosservata!

I glitter hanno un costo abbastanza contenuto. Online si trovano set da dieci o più colori anche a poco meno di 10 euro. Per fissarli, come abbiamo detto, devi usare una colla specifica. Ma acquistane una non troppo aggressiva, per non irritare la cute.

Per il Natale 2021 rompi gli schemi e scegli questo fantastico trucco sbarazzino. Sembrerai una teenager e ti sentirai più bella e sexy!