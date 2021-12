Talloni screpolati e calze: 4 errori da evitare per non sfilarle!

Talloni screpolati: 4 errori da non fare quando indossi le calze, per evitare che possano smagliarsi. Prima regola: non fare tutto di fretta e idrata bene le mani. Scopri di più!

Nei cambi di stagione la pelle è più sensibile. Tende a seccarsi e a screpolarsi facilmente. Capita soprattutto a fine estate, per effetto dell’azione combinata di sole e vento e salsedine. Con l’arrivo dell’autunno, freddo e umidità possono fare anche peggio. Ecco perché la pelle ha bisogno di coccole extra.

Assicurare il giusto nutrimento alla cute è fondamentale. E non parliamo soltanto di quella del viso! Su tutto il corpo bisogna utilizzare una buona crema idratante, persino sui piedi! Proprio così, anche loro meritano le giuste attenzioni, soprattutto nella zona dei talloni.

Nel periodo autunno-inverno, proprio per il fatto che i piedi restano chiusi per ore nelle scarpe, i talloni tendono a ispessirsi e a screpolarsi. Dobbiamo anche considerare che i piedi sorreggono tutto il peso del corpo e sono esposti ad attriti continui. A pagare un prezzo altissimo sono proprio i talloni, sui quali si formano i fastidiosi duroni.

Quando i talloni sono molto screpolati anche un gesto banalissimo come quello di indossare un paio di calze può diventare un problema. Ecco alcuni consigli preziosi per non sfilarle!

Talloni screpolati e calze: ‘salvale’ evitando questi 4 errori

Nel periodo autunno-inverno non possiamo fare a meno delle calze. Indossandole, proteggiamo le gambe dal freddo. In commercio se ne trovano di vari tipi: super doppie da 40-50 denari, sottilissime, da soli 8 den, a tinta unita oppure colorate, con o senza ricami in rilievo e così via.

I collant sono simbolo di sensualità e femminilità. Sono quel tocco di classe in più di un outfit, che sia formale e ricercato oppure più casual. Con le calze giuste si può esaltare tutta le bellezza di gambe lisce e ben definite.

Le calze sono uno dei capi femminili più amati, un vero e proprio must have per questo inverno! Saperle indossare abilmente, evitando che possano sfilarsi, è un’arte per poche. Sarà capitato anche a te, almeno una volta, di sfilarle in pochi secondi. Vogliamo spiegarti come evitare questo spiacevole inconveniente, che capita soprattutto quando si ha una certa fretta e, magari, i talloni sono screpolati.

Ecco quali sono i 4 errori più comuni che devi assolutamente evitare, se vuoi preservare i tuoi collant.

Non idratare le mani – E’ la prima cosa che dovresti fare prima di indossare un paio di collant. Se le mani sono secche e ruvide, fanno attrito e possono sfilarli; Non controllare i talloni – Vale lo stesso discorso che abbiamo appena fatto per le mani. Se noti che i tuoi talloni sono troppo rovinati, idratali con una crema specifica. Dopodiché, aspetta che il prodotto venga assorbito completamente dalla pelle prima di infilare i collant; Indossare delle calze appena acquistate – Lo facciamo quasi tutte ma è sbagliato. C’è un’astuzia infallibile per evitare che si sfilino. Ti spieghiamo in cosa consiste: tira fuori le calze dalla confezione, chiudile in un sacchetto di plastica e riponile nel freezer. ‘Scongelale’ soltanto quando sarà arrivato il momento di doverle indossare. Devi sapere che il freddo aiuta a rafforzare le fibre, diminuendo così il rischio che possano smagliarsi; Non sollevare i collant con cura – Può essere un errore fatale! Se vai di fretta e, in più, hai anche i talloni screpolati, la probabilità di sfilare le calze è molto alta. Il modo corretto per indossarle è questo: raccogli una gamba intera sulla punta del piede, tenendola fra il pollice e l’indice di entrambe le mani. Poi, infila il piede nella calza e sollevala delicatamente su tutta la gamba, srotolando piano piano il tessuto che hai raccolto. Non devi assolutamente tirare forte. Indossare i collant è un rituale lento!

Come vedi, non è poi così difficile preservare un bel paio di collant. Basta evitare questi 4 errori e fare le cose con calma. Un ultimo consiglio: se indossi le calze sotto i jeans, assicurati che non finiscano nella cerniera!