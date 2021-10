Le calze sono tornate in voga! Ma sai usarle nel modo corretto?

Le calze sono ufficialmente tornate in voga diventando uno degli accessori MUST-HAVE dell’inverno 2022. Ma solo alcune tipologie! Quali? Leggiamolo insieme in questa guida di stile targata CheDonna che ti dirà come indossarle per essere trendy!

Stiamo lentamente tornando alla normalità e la nostra vita si sta ricolmando di tutte quelle abitudini che per un arco breve di tempo avevamo perso. Si esce per fare l’aperitivo, per andare a cena. Si va nei locali la sera o ai concerti. Quindi abbiamo ufficialmente tirato fuori dal nostro armadio tutti i minidress che eravamo solite utilizzare. Ma con i minidress, soprattutto in inverno, eravamo solite utilizzare uno degli accessori più sensuali dell’abbigliamento femminile: la calza! E se non lo avete ancora fatto, è arrivato il momento! Perché le calze sono in assoluto tra gli accessori più in voga per l’inverno 2022. Ma quale modello? E come utilizzarle nel modo corretto? Ecco a voi la guida di stile targata CheDonna che vi spiegherà tutto il necessario per scegliere e abbinare le calze in modo corretto!

Le calze, indumento indispensabile nel mondo femminile. Pratico e sensuale. Iconico, sotto molti aspetti. Che nel corso degli anni ha assunto forme e colori inimmaginabili.

Non ci sarebbero mai rimasti impressi nella testa film come Ieri Oggi e Domani, o Fermata d’autobus, se Sophia Loren, nel primo e Marylin Monroe, nel secondo, non avessero indossato un paio di calze in nylon, rendendo iconiche le loro immagini.

Dalla scoperta del nylon, fine anni ’30, le calze sono state in assoluto un simbolo, più che un indumento comodo e pratico. Durante la Seconda Guerra Mondiale hanno subito delle modifiche, a causa dei razionamenti. Ma con gli anni queste calze hanno assunto altrettante forme letteralmente inimmaginabili, segnando le mode e il cambiamento della società.

Collant, autoreggenti, a rete o colorate. In commercio ce ne sono tantissime, ma quali scegliere? Proprio perché ne esistono tante in commercio dobbiamo fare una scrematura, di quelle che si possono utilizzare sempre, perché basiche e pratiche, e di quelle invece che sono di tendenza.

Ma soprattutto, bisogna capire bene come utilizzarle! Perché non basta l’accessorio trendy per creare un look trendy! Bisogna prestare attenzione a tutto!

E allora partiamo con questa guida di stile, e vediamo quali sono i modelli di calze in voga da avere assolutamente e come abbinarli nel modo corretto!

Calze in voga: a rete, con scritte o colorate. Vanno bene tutte, basta che non siano trasparenti!

Se pensavate che i capi basici basici non seguono le tendenze, vi sbagliate di grosso. Calze color carne? Via, nel cestino! O meglio, in un angoletto buio dell’armadio!

Iniziamo a vedere nello specifico quali saranno i modelli di calze in voga per l’autunno/inverno 2022:

a rete: classico accessorio MUST-HAVE della moda rock e glam rock, adesso uno degli accessori più in voga e adatti per uno stile contaminato. Da abbinare con un vestito morbido e ampio, magari a balze, e il vostro stivaletto biker.

classico accessorio MUST-HAVE della moda rock e glam rock, adesso uno degli accessori più in voga e adatti per uno stile contaminato. Da abbinare con un vestito morbido e ampio, magari a balze, e il vostro stivaletto biker. a pois: una delle fantasie più giuste per l’inverno 2022 in fatto di calze è decisamente la fantasia a pois. Adatta per gli aperitivi con le amiche o cene romantiche. Abbinatele con una giacca lunga, doppio petto, con bottoni oro a vista e un minidress. Chiudete il tutto con una décolleté, o se volete proprio essere di tendenza, abbinatele un sandalo aperto. Il tacco aperto con il piede, e quindi la calza, a vista, è uno dei modi più trendy per indossare la calza del momento.

una delle fantasie più giuste per l’inverno 2022 in fatto di calze è decisamente la fantasia a pois. Adatta per gli aperitivi con le amiche o cene romantiche. Abbinatele con una giacca lunga, doppio petto, con bottoni oro a vista e un minidress. Chiudete il tutto con una décolleté, o se volete proprio essere di tendenza, abbinatele un sandalo aperto. Il tacco aperto con il piede, e quindi la calza, a vista, è uno dei modi più trendy per indossare la calza del momento. colorata: scegliete il vostro collant colorato, ma a tinta unita, in tonalità accese. Abbiamo visto ad esempio Versace creare look monocromatici, sui toni nel fucsia o giallo, a partire dall’abito per arrivare alla scarpa, passando per le calze.

scegliete il vostro collant colorato, ma a tinta unita, in tonalità accese. Abbiamo visto ad esempio creare look monocromatici, sui toni nel fucsia o giallo, a partire dall’abito per arrivare alla scarpa, passando per le calze. con scritte: questo è decisamente il modello più attuale, la calza in nylon con le scritte in rilievo. Da abbinare con un minidress, oppure sotto ad un jeans strappato, in modo da far vedere la calza in contrasto.

Chiara Ferragni, ad esempio, è un amante delle calze, e più volte ha sfoggiato look con le calze come protagonista, soprattutto nelle ultime fashion weeks.

Ultimo consiglio: le calze color carne? È un assoluto no! Soprattutto se di scarsa qualità. La calza color carne va scelta buona e opaca, altrimenti le vostre gambe risulteranno lucide come avvolte nella pellicola da cucina! Terribile! Le calze di nylon meno buone hanno un aspetto troppo lucido. Se per la vostra quotidianità le calze color carne sono indispensabili acquistatene un paio, ma buone, così le vostre gambe saranno valorizzate, in maniera elegante! In più, una calza di buona qualità vi eviterà quel terribile fastidio di sentirla scendere sul punto vita, perché rimarrà ben ancorata al vostro busto senza scivolare!

LEGGI ANCHE: Gli outfit in ecopelle sono i migliori amici di una donna in autunno!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna sulle calze più in voga dell’autunno/inverno 2022.

Alla prossima guida di stile! Con tante sorprese e novità in fatto di moda, e non solo!