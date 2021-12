Kate Middleton festeggia il Natale con un maglione made in Italy

Kate Middleton è da sempre un’icona mondiale di stile e quest’anno la bella e amatissima duchessa di Cambridge ha voluto festeggiare il Natale con un allegro maglione…made in Italy!

Kate Middleton ha voluto festeggiare il Natale con un maglione a tema natalizio che è un tributo alla moda italiana.

La duchessa di Cambridge è ammiratissima in tutto il mondo per le sue scelte di stile e la sua eleganza innata. Ancora una volta, la Middleton si è fatta notare scegliendo una mise alquanto ‘natalizia’ per il tradizionale concerto di Natale.

Kate Middleton, il maglione di Natale made in Italy

Kate ha infatti scelto di indossare per l’occasione un cardigan in cachemire di Miu Miu (totalmente made in Italy) con il collettino bianco, piccole rose decorative e pregiati bottoni in madreperla. Il costo è davvero esorbitante: 1.400 euro.

Il concerto di Natale verrà trasmesso la sera della Vigilia su Itv. “Sono così entusiasta di ospitare Together at Christmas qui all’Abbazia di Westminster”, ha affermato Kate felice, seduta in uno dei banchi della chiesa dove nel 2011 si celebrò il suo matrimonio con il principe William.

Si tratta, in effetti, di un periodo molto positivo per la duchessa, prossima ai suoi quarant’anni. A darle grande gioia sono i suoi tre meravigliosi figli, George, Charlotte e Louis, e suo marito, il principe William, che sembra sempre più innamorato di lei man mano che passano gli anni.

La duchessa il 9 gennaio 2021 compirà 40 anni ed è sempre più amata dal popolo inglese e non solo. Persino la prestigiosa rivista americana People ne ha tessuto le lodi, dedicandole addirittura la copertina di questa settimana. “Kate ha trovato la sua dimensione” aveva dichiarato un membro dello staff di corte. “Sta letteralmente fiorendo”.

A prendere parte all’evento sono state, tra l’altro, anche star di grande rilievo, tra cui Ellie Goulding e Leona Lewis, amiche di lunga data dei principi William e Harry.